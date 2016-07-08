محافظ كفر الشيخ: انتهاء 75 % من أعمال مشروع الاستزراع السمكى

قال اللواء السيد نصر محافظ كفر الشيخ، إن العالمين فى مشروع الاستزراع السمكى ببركة غليون يواصلون عملهم ليل نهار رغم أجازة عيد الفطر المبارك، وذلك للانتهاء من المرحلة الأولى من المشروع التى وصلت نسب التنفيذ فيه إلى 75%.

وأضاف محافظ كفر الشيخ فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن المشروع هدية الرئيس عبد الفتاح السيسى لمصر، لإقامة أكبر مزرعة سمكية فى الشرق الأوسط، وتشرف على تنفيذه الشركة الوطنية للثروة السمكية التابعة للقوات المسلحة ، وهناك 12 شركة وطنية مصرية تعمل فى المشروع والمشروع بالكامل صديق للبيئة ، وبإنشائه تتحول المنطقة من منطقة هجرة غير شرعية إلى منطقة إنتاجية متميزة للأسماك للداخل والخارج ،مؤكداً إنها ستوفر فرص عمل لأكثر من 15 ألف مواطن، منهم 5 آلاف عمالة مباشرة، وأكثر من 10 آلاف عمالة متغيرة، المشروع يتم العمل به أكثر من 5 آلاف عامل على مدار الساعة.

وأشار "نصر" إلى إنه سيتم الانتهاء من رصف وتوسعة طريق بركة غليون بطول 18 كم وعرض 30 متر ،ورفع كفاءة الطريق المؤدى الى المشروع وحتى شاطئ البحر المتوسط بطول 15 كم ، وعمل محضر تنسيقى بين المحافظة والقوات المسلحة والأجهزة المعنية ، لعمل كورنيش على البحر مباشرة بطول كيلو متر ممشاه للمصطافين، وحارة للدراجات وأخرى للسيارات قبل نهاية شهر أغسطس المقبل ، وتم إنشاء منطقة إقامة وخدمات كاملة ، لافتاً إلى أنه سيتم تجهيز هذا الشاطئ بأعلى المعايير الفنية والهندسية والجمالية العالمية تتناسب مع كافة طبقات المجتمع.

وأكد محافظ كفر الشيخ، أن هذا المشروع القومى سيغير مفهوم الاستزراع السمكى فى مصر، وهو أول مشروع يستخدم التكنولوجيا الحديثة والمتطورة فى الاستزراع السمكى، وأن المرحلة الأولى منه على مساحة 2719 فدانا ، والمرحلة الثانية 2815 فدانا والمرحلة الثالثة 6174 فدانا ، والمرحلة الرابعة 7 آلاف فدان.



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الكراكات تعمل ليل نهار للانتهاء من مشروع الاستزراع السمكى



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العاملون فى المزرعة لا يهتمون بأجازات وشغلهم الشاغل الانتهاء من عملهم



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اللواء أركان حرب كامل واللواء حمدى بدين ومحافظ كفر الشيخ بالمزرعة السمكية



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إقامة الأحواض السمكية