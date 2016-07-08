فريق من غطاسى"البيئة" يبدأ اليوم البحث عن حوت الساحل الشمالى

قال المهندس محمد عيسوي ، مدير عام محميات المنطقة الشمالية ، إن فريقا من الوزارة يبدأ بالغطس فى منطقة ظهور حوت بشواطئ مارينا فى تمام الساعة السادسة صباحا للكشف عن أسباب تواجده فى هذه المنطقة ونوعه وسنه .

وأضاف مدير عام محميات المنطقة الشمالية، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه سيتم التأكد هل الحوت سليم أم به إصابة أدت إلى اقترابه من الشاطئ، مؤكدا أن هذه بيئته الطبيعية ولا يشكل خطرا على الإنسان.

وكانت وزارة البيئة ، أعلنت عن تلقيها بلاغا عن تواجد حوت في منطقة مارينا، حيث تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بجهاز شئون البيئة من المختصين بقطاع حماية الطبيعة والإدارات المعنية، موضحة أنه تم الدفع بمجموعات علمية متخصصة للرصد والمراقبة والتتبع لحركة الحيوان والتنسيق مع الجهات المعنية لمساعدته على الخروج من السواحل الضحلة التي جنح اليها والعودة إلى بيئته الطبيعية في المياه العميقة وجارٍ مسح المناطق التى شوهد فيها الحوت والأماكن التى يتوقع تواجده فيها للتعامل الفورى مع الموقف من قبل المتخصصين، مؤكدة أنه لا يمثل خطرا .

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