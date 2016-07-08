المرور: استمرار أعمال نقل مرافق 4 محطات بخط المترو الرابع بميدان الرماية

تواصل الإدارة العامة لمرور الجيزة بقيادة اللواء مجدى إسماعيل مدير المرور إشرافها على أعمال تحويل المرافق للخط الرابع لمترو الأنفاق بميدان الرماية وطريق إسكندرية الصحراوى لعمل 4 محطات للمترو بدون أى تحويلات مرورية مع انتشار الخدمات المرورية بمحيط الأعمال لرصد أى معوقات مرورية بمحيط المكان.

وأضاف المصدر لـ"اليوم السابع" أنه عملية نقل مرافق محطات مترو الخط الرابع و هى الرماية و المتحف الكبير ومحطة النصر وحدائق الأهرام وستكون الأعمال بالشوارع الرئيسية وميدان الرماية وطريق إسكندرية الصحراوى بدون أى تحويلات مرورية بمحيط منطقة الأعمال مع نشر اللوحات الإرشادية للمواطنين لمنع وقوع أى حوادث مرورية.

وأوضح المصدر أن إدارة التخطيط والبحوث الفنية برئاسة العقيد وائل طاهر مدير الإدارة قامت بتدعيم الخدمات المرورية بالمعدات اللازمة ومتابعة سير الأعمال موضحا أن إدارة المرور تتابع جميع أعمال إنشاء مترو الأنفاق بالخط الثالث والرابع التى تشرف عليها الإدارة بمنطقة البوهى بإمبابة وفيصل والهرم والمهندسين ويتم متابعة جميع الأعمال بكاميرات المراقبة لرصد أى عوائق مرورية.

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