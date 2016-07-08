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للأمهات.. 3 إجابات للأسئلة الأكثر شيوعا لو طفلك مصاب بالسرطان

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للأمهات.. 3 إجابات للأسئلة الأكثر شيوعا لو طفلك مصاب بالسرطان للأمهات.. 3 إجابات للأسئلة الأكثر شيوعا لو طفلك مصاب بالسرطان
تشخيص طفلك بالسرطان يعد أمرا صعبا على الوالدين والأسرة، وستكون هناك أشياء قليلة مروعة ومخيفة عند سماع أن طفلك مصاب بالسرطان، فسوف يأتى الأمر كضربة قاصمة للوالدين والأخوة والأخوات وغيرهم من أفراد الأسرة، ويترتب على ذلك وجود بداخلك بعض المشاعر الصعبة والأسئلة دون إجابة.

وفى هذا الإطار كشف تقرير نشره الموقع الأمريكى"net doctor"، إجابات لأسئلة الوالدين الأكثر شيوعا عند تشخيص إصابة طفلك بالسرطان، وتتضمن هذه الأسئلة الآتى:

1. كيف يمكننى إطلاع أطفالى الآخرين على أن الأخ أو الأخت مصاب بالسرطان؟
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مرض طفلك بالسرطان يمكن أن يكون لها تأثير كبير على جميع أفراد الأسرة، ففى هذه الحالة يجب أن تكونوا صادقين مع أطفالكم، وتوضيح لهم مزيد من المعلومات وفهم ما يحدث، ومن المهم أن توضح الأمور بعبارات بسيطة و بطريقة تدل على ما يعنيه لهم مثلا سبب حصول الأخ أو الأخت المصابة بالمرض على المزيد من الاهتمام أو توضيح سبب قضاء الوالدين الكثير من الوقت فى المستشفى أكثر من المنزل.

2.هل طفلى سوف يفقد شعره؟
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_قد يحدث ذلك اعتماداً على العلاج، إنه أمر محتمل، لكن يجب أن يعلم الطفل أن شعره سوف ينمو مرة أخرى بعد العلاج، وقبل أن يبدأ الشعر فى السقوط من الممكن تعويد الطفل على ارتداء القبعات، ومن الممكن ارتداؤهم الشعر المستعار فى المناسبات الخاصة، ومن الضرورى التأكد من وضع كريمات الشمس على رأس طفلك إذا كانوا يفقدون شعرهم، لأنها سوف تكون أكثر حساسية.

3. متى سيكون طفلى قادراً على العودة إلى المدرسة؟
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العودة إلى المدرسة أثناء فترة العلاج يمكن أن تساعد فى الاختلاط الاجتماعى للطفل، ويكونوا مع أصدقائهم وهذا يساعد فى التغلب على السرطان ويحسن من الحالة النفسية للطفل.

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