قاتل زوج شقيقته بقليوب يعترف: طعنته بالمطواة بسبب بخله

أدلى سائق التوك توك المتهم بقتل زوج شقيقته باعترافات تفصيلية حول ارتكابه الجريمة أمام المقدم حازم سعد رئيس مباحث مركز قليوب.

وقال المتهم فى اعترافاته، إن المجنى عليه تزوج شقيقته منذ فترة وكان دائم الخلافات معها بسبب بخله الشديد وفى مرات عديدة كنت أتدخل للصلح بينهما.

وأضاف المتهم فى اعترافاته أنه يوم الواقعة اتصلت به شقيقته وأخبرته بوجود خلاف بينها وبين زوجها بسبب عدم قيامه بالإنفاق عليها فذهبت له وأثناء حديثه معى حدثت بيننا مشاجرة واستفزنى فى طريقة كلامه فطعنته بالمطواة فسقط قتيلا وسط بحيرة من الدماء لكننى لم أكن أقصد قتله.

وكان اللواء سعيد شلبى مدير أمن القليوبية، تلقى إخطارا من اللواء دكتور أشرف عبد القادر مدير المباحث الجنائية، يفيد بوصول بلاغ لمركز قليوب من مستشفى قليوب العام بوصول "ياسر ع ع" 45 سنة كهربائى سيارات، جثة هامدة إثر إصابته بجرح نافذ بالصدر من الناحية اليسرى أدى إلى نزيف بالرئة والغشاء البلورى. وبالانتقال وسؤال شقيق المجنى عليه "عمرو ع ع" 40 سنة عامل، أقر بأنه حدثت مشادة كلامية بين شقيقه وصهره "شقيق زوجة المجنى عليه" "محمد ع أ" 40 سنة سائق توك توك، بسبب وجود خلافات زوجية بين المجنى عليه وزوجته، وعدم إنفاقه عليها، تطورت لمشاجرة طعن على إثرها المتهم المجنى عليه بآلة حادة "مطواة" محدثا إصابته التى أودت بحياته.

وتمكن ضباط مباحث مركز قليوب، برئاسة المقدم حازم سعد، وبإشراف العقيد محمود هندى رئيس فرع البحث الجنائى بشبرا الخيمة، من ضبط المتهم والسلاح المستخدم فى الجريمة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.

تحرر محضر بالواقعة حمل رقم 13495 جنح مركز قليوب لسنة 2016، وبعرضه على نيابة قليوب، برئاسة المستشار تامر محمود، أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات، وبالتصريح بدفن الجثة بعد تشريحها لبيان سبب الوفاة، بإشراف المستشار وليد البيلى المحامى العام الأول لنيابات جنوب بنها الكلية.

حبس سائق "توك توك" قتل زوج شقيقته لعدم إنفاقه عليها فى القليوبية