آمر كتيبة ليبية: قانون العفو العام جرى تنفيذه على سيف القذافى

أعلن آمر كتيبة أبوبكر الصديق العقيد العجمى العتيرى التى تحتجز سيف القذافى بسجن فى مدينة الزنتان الليبية، أن قانون العفو العام جرى تنفيذه على «سيف الاسلام القذافى» رافضا نفى أو تأكيد مغادرته السجن المعتقل به لـ«أسباب أمنية».

وقال العقيد العجمى العتيرى فى تصريح صحفى الخميس «إن الإفراج عن سيف القذافى جرى تنفيذا لقانون العفو العام الصادر عن البرلمان الليبى وقررته وزارة العدل بالحكومة المنبثقة عن البرلمان».

وأضاف العجمى العتيرى «نحن كجهة مسؤولة بمصلحة التأهيل والإصلاح بالزنتان، رغم الفوضى والقتل فى ليبيا، إلا أننا حريصون على تنفيذ أى قانون صادر عن جهة تشريعية وقانونية فى ليبيا بحذافيره، ونحن حريصون على تنفيذ القوانين واحترام سلطة الدولة، حتى ولو كانت هذه الدولة ضعيفة ».

وألقى القبض على سيف القذافى منذ أكثر من أربع سنوات، فى نوفمبر 2011 على يد إحدى الكتائب المسلحة التابعة للزنتان أثناء محاولاته الفرار إلى خارج ليبيا.

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