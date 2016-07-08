رئيس مدينة بلطيم: إنقاذ العشرات من المصطافين من الغرق خلال احتفالات العيد

قال فادى شميس رئيس مدينة بلطيم، إن رجال الإنقاذ منتشرين بطول الشواطئ الـ6 تحسبا لأية حوادث قد تطرأ على الشواطئ، مؤكداً أنه تم إنقاذ العشرات من المصطفين خلال احتفالات اليوم الثانى بعيد الفطر..

وأضاف شميس فى تصريحات صحفية له اليوم، إن المصيف هذا العام تميز بتقديم عدد من الفقرات الفنية والترفيهية للمعيدين، إضافة لحفلات السمر وانتشار العاب الأطفال.

وأكد شميس، أن المصيف استم بالهدوء رغم الزحام الشديد، واكتمال العدد سواء فى الفنادق أو الشهاليهات أو الوحدات السكنية المؤجرة، نافيا ما تردد عن حالات غرق بشواطئ المصيف.



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احد شواطئ مصيف بلطيم



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الألعاب المتعددة بالمصيف والتى يتجه لها الأطفال والكبار



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الهدوء يعم مصيف بلطيم



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العاب القفز وغيرها أكثر الألعاب يتجه لها الأطفال



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تواجد المصطافين بشوارع المصيف وحول الألعاب



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الأطفال أكثر سعادة بالألعاب التى يجدونها بالمصيف

الشاليهات والوحدات السكنية كاملة العدد فى بلطيم ومطالب بتوسيعه

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