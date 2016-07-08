بالصور.. سقوط لعبة أطفال بإحدى ملاهى العباسية.. وأنباء عن وقوع إصابات

سقطت، منذ قليل ، إحدى لعب الأطفال الكهربائية، داخل أحدى ملاهى بمنطقة العباسية، أثناء لهو الأطفال احتفالا بعيد الفطر المبارك.

وأفادت أنباء بوقوع إصابات فى صفوف الأطفال وأسرهم ، جراء سقوط اللعبة فوق رؤوسهم.



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الأهالى أثناء إنقاذ الأطفال



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محاولات رفع اللعبة بعد سقوطها



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تجمع أهالى الأطفال مكان الحادث



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شباب يحاولون انتشال أجزاء اللعبة المنهارة



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حالة رعب بين المواطنين



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تجمعات لرفع اللعبة

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