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بالصور.. سقوط لعبة أطفال بإحدى ملاهى العباسية.. وأنباء عن وقوع إصابات

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بالصور.. سقوط لعبة أطفال بإحدى ملاهى العباسية.. وأنباء عن وقوع إصابات بالصور.. سقوط لعبة أطفال بإحدى ملاهى العباسية.. وأنباء عن وقوع إصابات
سقطت، منذ قليل ، إحدى لعب الأطفال الكهربائية، داخل أحدى ملاهى بمنطقة العباسية، أثناء لهو الأطفال احتفالا بعيد الفطر المبارك.

وأفادت أنباء بوقوع إصابات فى صفوف الأطفال وأسرهم ، جراء سقوط اللعبة فوق رؤوسهم.

اللعبة المنهارة (1)
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الأهالى أثناء إنقاذ الأطفال

اللعبة المنهارة (2)
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محاولات رفع اللعبة بعد سقوطها

اللعبة المنهارة (3)
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تجمع أهالى الأطفال مكان الحادث

اللعبة المنهارة (4)
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شباب يحاولون انتشال أجزاء اللعبة المنهارة

اللعبة المنهارة (5)
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حالة رعب بين المواطنين

اللعبة المنهارة (6)
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تجمعات لرفع اللعبة

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