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عباس شومان: الانتهاء من تصحيح الثانوية الأزهرية والنتيجة أفضل

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عباس شومان: الانتهاء من تصحيح الثانوية الأزهرية والنتيجة أفضل عباس شومان: الانتهاء من تصحيح الثانوية الأزهرية والنتيجة أفضل
قال الدكتور عباس شومان، وكيل الأزهر الشريف، إن قطاع المعاهد الأزهرية انتهى من تصحيح أوراق الثانوية الأزهرية والتى انتهت فى التاسع والعشرين من شهر يونيو الماضى. موضحا فى تصريحات لليوم السابع، أن أعمال الرصد ستبدأ عقب الانتهاء من إجازة عيد الفطر المبارك.

وكشف وكيل الأزهر أن مؤشرات النتائج لهذا العام مبشرة وأفضل من العام الماضى التى وصلت لـ 28%، لافتا إلى أن قطاع المعاهد لن يتعجل فى إعلان النتائج قبل التأكد من حصول كل طالب على حقه، على أن يتم الإعلان الرسمى للنتيجة عقب الانتهاء من أعمال الرصد.

وكيل الأزهر: صفحات الغش "إرهابية" يديرها عصابات وقضينا على التسريب.. عباس شومان يطالب بتشريعات تعطل "فيسبوك" أثناء الامتحانات.. ويؤكد: تسليم 20 طالبا للشرطة مرروا ورقة الأسئلة بامتحانات الثانوية
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