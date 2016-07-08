إعلان نتائج امتحانات كليات جامعة القاهرة آخر "يوليو "

تنتهى كليات جامعة القاهرة من إعلان نتائج الامتحانات بها بحد أقصى آخر يوليو الجارى، إذ أن هناك بعض الكليات أنهت إعلان نتائج الامتحانات بها بالفعل مثل كليات الإعلام والآثار والاقتصاد والعلوم السياسية.

من جانبه، أعلن الدكتور عبد المنعم زمزم، وكيل كلية الحقوق بجامعة القاهرة لشئون التعليم والطلاب، أن الكلية ستبدأ فى رصد نتائج الامتحانات خلال الأسبوع الأول بعد عيد الفطر مباشرة.

وأضاف "زمزم"، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن جميع نتائج امتحانات آخر العام بكلية الحقوق ستعلن فى موعد غايته 14 يوليو المقبل، مشيراً إلى أن عملية الامتحانات تمت بشكل منتظم حتى آخر يوم.

وأوضح، أن عدد حالات الشغب كانت دون المستوى الذى ظهرت عليه فى السنوات السابقة، حيث بلغت حوالى 6 حالات فقط، مؤكداً أن معدل حالات الشغب بامتحانات الحقوق خلال الأعوام السابقة كانت تصل لأضعاف هذا الرقم.

وأشار وكيل كلية الحقوق بجامعة القاهرة، إلى أن الوسائل التى استخدمت فى الغش خلال الامتحانات الأخيرة لم تكن وسائل متطورة؛ بسبب طبيعة الخيمة التى أدى الطلاب الامتحانات فيها، مؤكداً أن "البرشام" كان أكثر الوسائل التى استخدمت فى الغش خلال الامتحانات الأخيرة، بسبب طبيعة الخيمة المفتوحة، أما الموبايل والوسائل الإلكترونية فتحتاج إلى أماكن مغلقة.

"حقوق القاهرة": إعلان نتائج الامتحانات فى موعد أقصاه 14 يوليو المقبل

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