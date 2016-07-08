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"المصريين الأحرار":نواب بـ"دعم مصر" طلبوا الانضمام لائتلافنا واشترطنا استقالتهم

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"المصريين الأحرار":نواب بـ"دعم مصر" طلبوا الانضمام لائتلافنا واشترطنا استقالتهم "المصريين الأحرار":نواب بـ"دعم مصر" طلبوا الانضمام لائتلافنا واشترطنا استقالتهم
قال عصام خليل رئيس حزب المصريين الأحرار، إن الائتلاف الذى يشكله الحزب وصل حتى الآن إلى ما يزيد عن 100 نائب بشكل مستقر، موضحاً : " قرابة الـ 10 نواب طلبوا الانضمام لنا من أحد الأحزاب، وطلبت منهم الجلوس مع حزبهم لاتخاذ قرار نهائى، إلى جانب نواب من ائتلاف دعم طلبوا أيضاً الانضمام لنا، لكننا طلبنا منهم الاستقالة أولاً".

و أضاف "خليل" فى رده على سؤال "اليوم السابع" بشأن أن الحزب أعلن قبل ذلك أن ائتلافه يضم مستقلين فقط، فضلاً عن أن الرقم المنضم المعلن قبل ذلك زائد عن الـ 100، قائلاً : " إحنا بنرحب بالجميع، لكن ضمينا ناس وووقعوا على الوثيقة، ونعطى نفسنا فرصة لتقييمهم، لبيان ما إذا كانوا يستمروا أو لا، لأننا نعد ائتلافا قويا، بشكل مؤسسى ودقيق، وهذا هو السبب فى تأخرنا فى تشكيله".

وأكد رئيس الحزب، أن "المصريين الأحرار" يتخذ خطواته فى تشكيل الإئتلاف فى صمت تام، إلى أن ينجح فيما نفعله، ومن ثم سيعلن عن ذلك بالتفاصيل.


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