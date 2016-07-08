برج الجدى حظك اليوم الجمعة 8/7/2016

برج الجدى على الصعيد المهني:
>لحياة برج الجدى المهنية عليك ان تتبع استراتيجية العمل الجاد وبهدوء، وذلك من أجل تحقيق اهدافك التى سعيت لتحقيقها منذ فترة.
على الصعيد العاطفي:
> كنت تتعامل الفترة الماضية بأنانية وبغرور مع شيكك الفترة الماضية و هو ما تسبب فى خلق عدد كبير من المشاكل التى تأخذ وقت طويل فى حلها، عليك أن تضع خطة تلتزم فيها مع شريكك الفترة المقبلة .
برج الجدى على الصعيد الصحي:
>لمواليد برج الجدى اهمالك شرب المياه يعرض جسدك للعديد من الاضطرابات منها علاج الصداع النصفى و علاج الامساك .
توقعات علماء الفلك لبرج الجدى
>يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الجدى الفترة المقبلة ستكون حافلة بالأخبار والأحداث السعيدة و التى ستجعلك أكثر تفاؤلا .