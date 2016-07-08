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برج الجدى حظك اليوم الجمعة 8/7/2016

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برج الجدى حظك اليوم الجمعة 8/7/2016 برج الجدى حظك اليوم الجمعة 8/7/2016

برج الجدى على الصعيد المهني:


>لحياة برج الجدى المهنية عليك ان تتبع استراتيجية العمل الجاد وبهدوء، وذلك من أجل تحقيق اهدافك التى سعيت لتحقيقها منذ فترة.

على الصعيد العاطفي:


> كنت تتعامل الفترة الماضية بأنانية وبغرور مع شيكك الفترة الماضية و هو ما تسبب فى خلق عدد كبير من المشاكل التى تأخذ وقت طويل فى حلها، عليك أن تضع خطة تلتزم فيها مع شريكك الفترة المقبلة .

برج الجدى على الصعيد الصحي:


>لمواليد برج الجدى اهمالك شرب المياه يعرض جسدك للعديد من الاضطرابات منها علاج الصداع النصفى و علاج الامساك .

توقعات علماء الفلك لبرج الجدى


>يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الجدى الفترة المقبلة ستكون حافلة بالأخبار والأحداث السعيدة و التى ستجعلك أكثر تفاؤلا .

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مصر 365

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