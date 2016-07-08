برج الثور حظك اليوم الجمعة 8/7/2016

برج الثور على الصعيد المهني:

>حياة برج الثور المهنية تسودها بعض التوترات التى ستحل خلال الايام القليلة القادمة، فبفضل حماسك من السهل ان تحقق نجاحات واضحة و قوية بين زملائك . على الصعيد العاطفي:

> علاقتك العاطفية فى طريقها للاستقرار، لكن عليك ان تبذل مجهود مع شريكك لكى تتخطوا هذه المرحلة التى عكرت قصة حبكما والتى كانت تشع رومانسية وكانت محط تركيز من قبل عدد كبير ممن حولك . برج الثور على الصعيد الصحي:

>لمواليد برج الثور قد تصاب بحال من الخمول لكن عليك ان تتخطى هذا الشعور سريعا، فأنت شخص تكره الكسل بطبعة فلا تجعل الخمول رفيقك لفترة طويلة . توقعات علماء الفلك لبرج الثور

>يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الثور أن هناك شخص قريب منك يطلب مساعدتك فكن جاهزا لدعمه بطرق عدة .

شبكةعيونالإخبارية

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