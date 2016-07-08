أخبار عاجلة

مساء الأنوار: تصريحات محمد عودة عقب هزيمة المقاولون العرب من مصر للمقاصة -
بالفيديو.. نجم المقاصة: «والله ما مضيت للأهلي» -
مساء الأنوار: تعليق لاعبي مصر للمقاصة على حادث تفجير كنيستي الإسكندرية وطنطا -
مساء الأنوار: مدحت شلبي ينعي شهداء الوطن في الحادثين الإرهابيين أمام كنيستي مارجرجس ومارمرقس -
مساء الأنوار: تعليق بعض الرياضيين في الحادثين الإرهابيين بكنيستي الإسكندرية وطنطا -
مساء الأنوار: قرار وطني من اتحاد الكرة رداً على حادث تفجير كنيستي الإسكندرية وطنطا -
مساء الأنوار: تعليق عماد النحاس وبعض لاعبي وادي دجلة علي حادث تفجير كنيستي الإسكندرية وطنطا -
مساء الأنوار: لقاء خاص مع م. نجيب ساويرس علي هامش تفجير كنيستي الإسكندرية وطنطا -
لبنان تستنكر تفجيرين استهدفا كنيستين في مصر -
«شيفروليه» تكشف عن أقوى سياراتها للدفع الرباعي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. حظك اليوم
  5. مصر 365

برج الثور حظك اليوم الجمعة 8/7/2016

Google+ Print
برج الثور حظك اليوم الجمعة 8/7/2016 برج الثور حظك اليوم الجمعة 8/7/2016

برج الثور على الصعيد المهني:


>حياة برج الثور المهنية تسودها بعض التوترات التى ستحل خلال الايام القليلة القادمة، فبفضل حماسك من السهل ان تحقق نجاحات واضحة و قوية بين زملائك .

على الصعيد العاطفي:


> علاقتك العاطفية فى طريقها للاستقرار، لكن عليك ان تبذل مجهود مع شريكك لكى تتخطوا هذه المرحلة التى عكرت قصة حبكما والتى كانت تشع رومانسية وكانت محط تركيز من قبل عدد كبير ممن حولك .

برج الثور على الصعيد الصحي:


>لمواليد برج الثور قد تصاب بحال من الخمول لكن عليك ان تتخطى هذا الشعور سريعا، فأنت شخص تكره الكسل بطبعة فلا تجعل الخمول رفيقك لفترة طويلة .

توقعات علماء الفلك لبرج الثور


>يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الثور أن هناك شخص قريب منك يطلب مساعدتك فكن جاهزا لدعمه بطرق عدة .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
حظك اليوم برج الدلو الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الدلو الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى