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برج العذراء حظك اليوم الجمعة 8/7/2016

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برج العذراء حظك اليوم الجمعة 8/7/2016 برج العذراء حظك اليوم الجمعة 8/7/2016

على الصعيد المهني:


>تتمتع هذه الفترة بزيادة مالية و مكافآت عدة فى طريقها اليك، وذلك بسبب تفانيك وإصرارك على النجاح بحيات العملية، كن على قدر المسئولية وسر بخطى ثابتة ستنال تقدير الكثير ممن حولك .

على الصعيد العاطفي:


>مقابلة رومانسية مع الشريك ستجعل حياتك العاطفية أكثر استقرارا حيث تسلطا الاضواء على عدد من المشاكل التى وترت علاقتكما قليلا الفترة الماضية .

برج العذراء على الصعيد الصحي:


>لمواليد برج العذراء تناولك الاطعمة الجاهزة والوجبات السريعة يضر بحالتك الصحية و يصيبك بالآلام القولون .

توقعات علماء الفلك لبرج العذراء


>يتوقع علماء الفلك لمواليد برج العذراء أن اليوم مناسب لكى تجد الحلول للعديد من المشاكل الخاصة بك الخاصة بالعمل وايضا الجانب العاطفى .

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مصر 365

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