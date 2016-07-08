برج العذراء حظك اليوم الجمعة 8/7/2016

برج العذراء على الصعيد المهني:
>تتمتع هذه الفترة بزيادة مالية و مكافآت عدة فى طريقها اليك، وذلك بسبب تفانيك وإصرارك على النجاح بحيات العملية، كن على قدر المسئولية وسر بخطى ثابتة ستنال تقدير الكثير ممن حولك .
على الصعيد العاطفي:
>مقابلة رومانسية مع الشريك ستجعل حياتك العاطفية أكثر استقرارا حيث تسلطا الاضواء على عدد من المشاكل التى وترت علاقتكما قليلا الفترة الماضية .
برج العذراء على الصعيد الصحي:
>لمواليد برج العذراء تناولك الاطعمة الجاهزة والوجبات السريعة يضر بحالتك الصحية و يصيبك بالآلام القولون .
توقعات علماء الفلك لبرج العذراء
>يتوقع علماء الفلك لمواليد برج العذراء أن اليوم مناسب لكى تجد الحلول للعديد من المشاكل الخاصة بك الخاصة بالعمل وايضا الجانب العاطفى .