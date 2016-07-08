برج الجوزاء حظك اليوم الجمعة 8/7/2016

برج الجوزاء على الصعيد المهني:

على الصعيد العاطفي:

برج الجوزاء على الصعيد الصحي:

توقعات علماء الفلك لبرج الجوزاء

>حياة برج الجوزاء المهنية فى مرحلة متوترة للغاية، لا تلتفت لانتقاد من حولك حتى لا تصاب بالاحباط الشديد و تفقد ثقتك بنفسك .>علاقتك العاطفية تحتاج للهدوء و الاستقرار، لا تلتفت فى المشاكل التى حدثت مؤخرا مع شريكك و عليك ان تبدأ " صفحة جديدة "، اذا كنت ترغب فى استمرار هذه العلاقة .>بذلت الكثير من المجهود فى عملك الفترة الماضية جعلك مرهق و حالتك المزاجية سيئة، فمواليد برج الجوزاء فى حاجة لفترة راحة قصيرة .>يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الجوزاء وقوع عدد كبير من الخلافات فى حياتك الشخصية قد تؤثر على الصعيد العائلى بنسبة كبيرة، فعليك ان تكون حاسم فى قراراتك و تعرض وجهه نظرك بوضوح .