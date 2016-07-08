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برج الجوزاء حظك اليوم الجمعة 8/7/2016

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برج الجوزاء حظك اليوم الجمعة 8/7/2016 برج الجوزاء حظك اليوم الجمعة 8/7/2016

على الصعيد المهني:


>حياة برج الجوزاء المهنية فى مرحلة متوترة للغاية، لا تلتفت لانتقاد من حولك حتى لا تصاب بالاحباط الشديد و تفقد ثقتك بنفسك .

على الصعيد العاطفي:


>علاقتك العاطفية تحتاج للهدوء و الاستقرار، لا تلتفت فى المشاكل التى حدثت مؤخرا مع شريكك و عليك ان تبدأ " صفحة جديدة "، اذا كنت ترغب فى استمرار هذه العلاقة .

برج الجوزاء على الصعيد الصحي:


>بذلت الكثير من المجهود فى عملك الفترة الماضية جعلك مرهق و حالتك المزاجية سيئة، فمواليد برج الجوزاء فى حاجة لفترة راحة قصيرة .

توقعات علماء الفلك لبرج الجوزاء


>يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الجوزاء وقوع عدد كبير من الخلافات فى حياتك الشخصية قد تؤثر على الصعيد العائلى بنسبة كبيرة، فعليك ان تكون حاسم فى قراراتك و تعرض وجهه نظرك بوضوح .

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مصر 365

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