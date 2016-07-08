برج العقرب حظك اليوم الجمعة 8/7/2016

برج العقرب على الصعيد المهنى:

على الصعيد العاطفى:

برج العقرب على الصعيد الصحى:

توقعات علماء الفلك لبرج العقرب

>استطعت و بسهولة خلال الفترة الماضية أن تسيطر على كل السلبيات التى كانت تهددك، فحياة برج العقرب المهنية اصبحت اكثر استقرار بفضل حكمتك .>أصبحت علاقتك العاطفية مشتتة لحد ما الفترة الماضية، فتفكيرك بانانية و بشكل فردى مع شريكك يهدد دائما شكل العلاقة بالحبيب .>لمواليد برج العقرب تناولك للخضروات و الفواكه جعل صحتك أفضل فى هذه الفترة، فلا تعود لتناول الوجبات السريعة التى قد تضر صحتك .>يتوقع علماء الفلك لمواليد برج العقرب انك قادر على حل مشاكل عدد من اصدقاء المقربين، فلجوئهم لك كونك تعد مصدر ثقة بالنسبة لهم .