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برج العقرب حظك اليوم الجمعة 8/7/2016

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برج العقرب حظك اليوم الجمعة 8/7/2016 برج العقرب حظك اليوم الجمعة 8/7/2016

على الصعيد المهنى:


>استطعت و بسهولة خلال الفترة الماضية أن تسيطر على كل السلبيات التى كانت تهددك، فحياة برج العقرب المهنية اصبحت اكثر استقرار بفضل حكمتك .

على الصعيد العاطفى:


>أصبحت علاقتك العاطفية مشتتة لحد ما الفترة الماضية، فتفكيرك بانانية و بشكل فردى مع شريكك يهدد دائما شكل العلاقة بالحبيب .

برج العقرب على الصعيد الصحى:


>لمواليد برج العقرب تناولك للخضروات و الفواكه جعل صحتك أفضل فى هذه الفترة، فلا تعود لتناول الوجبات السريعة التى قد تضر صحتك .

توقعات علماء الفلك لبرج العقرب


>يتوقع علماء الفلك لمواليد برج العقرب انك قادر على حل مشاكل عدد من اصدقاء المقربين، فلجوئهم لك كونك تعد مصدر ثقة بالنسبة لهم .

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مصر 365

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