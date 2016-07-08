برج العقرب حظك اليوم الجمعة 8/7/2016

برج العقرب على الصعيد المهنى:
>استطعت و بسهولة خلال الفترة الماضية أن تسيطر على كل السلبيات التى كانت تهددك، فحياة برج العقرب المهنية اصبحت اكثر استقرار بفضل حكمتك .
على الصعيد العاطفى:
>أصبحت علاقتك العاطفية مشتتة لحد ما الفترة الماضية، فتفكيرك بانانية و بشكل فردى مع شريكك يهدد دائما شكل العلاقة بالحبيب .
برج العقرب على الصعيد الصحى:
>لمواليد برج العقرب تناولك للخضروات و الفواكه جعل صحتك أفضل فى هذه الفترة، فلا تعود لتناول الوجبات السريعة التى قد تضر صحتك .
توقعات علماء الفلك لبرج العقرب
>يتوقع علماء الفلك لمواليد برج العقرب انك قادر على حل مشاكل عدد من اصدقاء المقربين، فلجوئهم لك كونك تعد مصدر ثقة بالنسبة لهم .