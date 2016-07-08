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برج الحوت حظك اليوم الجمعة 8/7/2016

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برج الحوت حظك اليوم الجمعة 8/7/2016 برج الحوت حظك اليوم الجمعة 8/7/2016

على الصعيد المهني:


>لا تهدر الكثير من وقتك فى محاولة فرض وجهه نظرك على من حولك، فحياة برج الحوت المهنية قد تتوتر بنسبة كبيرة .

على الصعيد العاطفي:


>هذه الفترة هى الاهم لتحديد مدى علاقتك العاطفية مع شريكك، فعليك ان تحل مشاكلك مع الشريك دون ان تكون تطلبوا دعم أحد، فالحفاظ على اسرار العلاقة يجعلها اكثر قوة و هدوء.

برج الحوت على الصعيد الصحي:


>لمواليد برج الحوت عليك ان تهتم بالصعيد الصحى لحد كبير و تبتعد تماما عن السهر الذى قد يصيبك بالإرهاق و التوتر العصبى .

توقعات علماء الفلك لبرج الحوت


>يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الحوت أن عليك ان تستفيد من اخطاء الماضى و تحول كل الاجواء السلبية لأخرى ايجابية .

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مصر 365

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