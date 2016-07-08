برج الحوت حظك اليوم الجمعة 8/7/2016

برج الحوت على الصعيد المهني:
>لا تهدر الكثير من وقتك فى محاولة فرض وجهه نظرك على من حولك، فحياة برج الحوت المهنية قد تتوتر بنسبة كبيرة .
على الصعيد العاطفي:
>هذه الفترة هى الاهم لتحديد مدى علاقتك العاطفية مع شريكك، فعليك ان تحل مشاكلك مع الشريك دون ان تكون تطلبوا دعم أحد، فالحفاظ على اسرار العلاقة يجعلها اكثر قوة و هدوء.
برج الحوت على الصعيد الصحي:
>لمواليد برج الحوت عليك ان تهتم بالصعيد الصحى لحد كبير و تبتعد تماما عن السهر الذى قد يصيبك بالإرهاق و التوتر العصبى .
توقعات علماء الفلك لبرج الحوت
>يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الحوت أن عليك ان تستفيد من اخطاء الماضى و تحول كل الاجواء السلبية لأخرى ايجابية .