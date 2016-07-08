برج الميزان حظك اليوم الجمعة 8/7/2016

برج الميزان على الصعيد المهنى:
>لحياة برج الميزان المهنية عليك ان تتجنب المشادات الكلامية هذه الفترة مع مديرك، و خاصة ان الاجواء تسودها الطاقة السلبية، مما سيجعل فرص تزايد المشاكل أكبر .
على الصعيد العاطفى:
> عليك ان تعمل جاهدا على تحسين علاقتك مع شريكك، فمن الممكن ان تدعوه لتناول وجبة العشاء بأحدى المطاعم او مشاهدة احدى الأفلام الرومانسية معا .
برج الميزان على الصعيد الصحى:
>لمواليد برج الميزان حالتك الصحية جيدة بفضل اتباعك نظام غذائى صارم و ممارسة بعض التمرينات الرياضية .
توقعات علماء الفلك لبرج الميزان
>يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الميزان ستتعدد المشاكل من حولك بأصعدة مختلفة و هو ما سيصيبك بحالة من الضيق الشديد والاكتئاب، فعليك ان تتخطى هذه المرحلة .