أخبار عاجلة

مساء الأنوار: اتحاد الكرة يصرف 3 مليون جنيه للحكام متأخرات -
بالصور.. عزاء شعبي لشهداء تفجيري طنطا والإسكندرية -
مؤشرات أولية.. "حبيب" يقترب من خلافة "المصيلحي" في أبو كبير -
مساء الأنوار: تعافي حسني فتحي ومحمد مجدي من الإصابة -
مساء الأنوار: مدحت شلبي يرد على أحمد الشناوي بخصوص احتياجه لطبيب نفسي -
مساء الأنوار: اليوم .. مؤمن زكريا يحتفل بزفافه -
مساء الأنوار: تفاصيل جلسة إيناسيو مع لاعبي الزمالك -
مساء الأنوار: شارك برأيك .. هل حان وقت رحيل حسام غالي "الكابيتانو" عن القلعة الحمراء؟ -
مساء الأنوار: الأهلي يتمسك بـ علي معلول في قائمته الإفريقية -
مساء الأنوار: اتحاد الكرة يدرس إقامة مباراة ودية أمام نجوم العالم لصالح ضحايا الكنيستين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. حظك اليوم
  5. مصر 365

برج الميزان حظك اليوم الجمعة 8/7/2016

Google+ Print
برج الميزان حظك اليوم الجمعة 8/7/2016 برج الميزان حظك اليوم الجمعة 8/7/2016

برج الميزان على الصعيد المهنى:


>لحياة برج الميزان المهنية عليك ان تتجنب المشادات الكلامية هذه الفترة مع مديرك، و خاصة ان الاجواء تسودها الطاقة السلبية، مما سيجعل فرص تزايد المشاكل أكبر .

على الصعيد العاطفى:


> عليك ان تعمل جاهدا على تحسين علاقتك مع شريكك، فمن الممكن ان تدعوه لتناول وجبة العشاء بأحدى المطاعم او مشاهدة احدى الأفلام الرومانسية معا .

برج الميزان على الصعيد الصحى:


>لمواليد برج الميزان حالتك الصحية جيدة بفضل اتباعك نظام غذائى صارم و ممارسة بعض التمرينات الرياضية .

توقعات علماء الفلك لبرج الميزان


>يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الميزان ستتعدد المشاكل من حولك بأصعدة مختلفة و هو ما سيصيبك بحالة من الضيق الشديد والاكتئاب، فعليك ان تتخطى هذه المرحلة .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
حظك اليوم برج الدلو الخميس 13/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الدلو الخميس 13/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الخميس 13/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الخميس 13/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الخميس 13/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الخميس 13/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الخميس 13/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الخميس 13/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى