برج القوس حظك اليوم الجمعة 8/7/2016

برج القوس على الصعيد المهني:
>الحياة العملية لمواليد برج القوس ستشهد الفترة المقبلة الكثير من التقلبات التى من السهل عليك أن تتخطاها اذا استخدمت حكمتك والتحكم فى انفعالاتك .
على الصعيد العاطفي:
>عليك ان تعمل جاهدا على استعادة حيوية و رومانسية حياتك العاطفية، ومن المتوقع ان يفاجئك شريكك بعدد الأفكار والمبادرات غير المتوقعة تماما والمثيرة للدهشة .
برج القوس على الصعيد الصحي:
>لمواليد برج القوس عليك الابتعاد عن المواد المسببة للإدمان مثل التبغ والكحول والمخدرات لأنها تشكل مخاطر صحية خطيرة عليك .
توقعات علماء الفلك لبرج القوس
>يتوقع علماء الفلك لمواليد برج القوس أن المشاكل العائلية ستلاحقك الفترة المقبلة، فعليك ان تتعامل بحذر شديد .