برج القوس حظك اليوم الجمعة 8/7/2016

برج القوس على الصعيد المهني:

>الحياة العملية لمواليد برج القوس ستشهد الفترة المقبلة الكثير من التقلبات التى من السهل عليك أن تتخطاها اذا استخدمت حكمتك والتحكم فى انفعالاتك . على الصعيد العاطفي:

>عليك ان تعمل جاهدا على استعادة حيوية و رومانسية حياتك العاطفية، ومن المتوقع ان يفاجئك شريكك بعدد الأفكار والمبادرات غير المتوقعة تماما والمثيرة للدهشة . برج القوس على الصعيد الصحي:

>لمواليد برج القوس عليك الابتعاد عن المواد المسببة للإدمان مثل التبغ والكحول والمخدرات لأنها تشكل مخاطر صحية خطيرة عليك . توقعات علماء الفلك لبرج القوس

>يتوقع علماء الفلك لمواليد برج القوس أن المشاكل العائلية ستلاحقك الفترة المقبلة، فعليك ان تتعامل بحذر شديد .

شبكةعيونالإخبارية

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