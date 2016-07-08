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برج القوس حظك اليوم الجمعة 8/7/2016

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برج القوس حظك اليوم الجمعة 8/7/2016 برج القوس حظك اليوم الجمعة 8/7/2016

برج القوس على الصعيد المهني:


>الحياة العملية لمواليد برج القوس ستشهد الفترة المقبلة الكثير من التقلبات التى من السهل عليك أن تتخطاها اذا استخدمت حكمتك والتحكم فى انفعالاتك .

على الصعيد العاطفي:


>عليك ان تعمل جاهدا على استعادة حيوية و رومانسية حياتك العاطفية، ومن المتوقع ان يفاجئك شريكك بعدد الأفكار والمبادرات غير المتوقعة تماما والمثيرة للدهشة .

برج القوس على الصعيد الصحي:


>لمواليد برج القوس عليك الابتعاد عن المواد المسببة للإدمان مثل التبغ والكحول والمخدرات لأنها تشكل مخاطر صحية خطيرة عليك .

توقعات علماء الفلك لبرج القوس


>يتوقع علماء الفلك لمواليد برج القوس أن المشاكل العائلية ستلاحقك الفترة المقبلة، فعليك ان تتعامل بحذر شديد .

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مصر 365

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