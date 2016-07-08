برج الدلو حظك اليوم الجمعة 8/7/2016

برج الدلو على الصعيد المهنى:

على الصعيد العاطفى:

برج الدلو على الصعيد الصحى:

توقعات علماء الفلك لبرج الدلو

>ستكلف بالمزيد من الهام الجديدة خلال أيام وستكون نتيجة توليك المسئولية مذهلك وذلك بفضل قدراتك على التفكير بشكل مميز كونك تمتلك العديد من الخبرات.>أنت قادر على إقناع شريك بسهولة بوجهه نظرك وذلك بفضل سحرك وطريقة ووضوح ردود افعالك، فحياتك العاطفية تسير بخطى ثابتة .>لمواليد برج الدلو يحتاج للاهتمام، حيث يعد اتباعك للنظام الغذائى والعادات الغذائية السيئة واضح وبشكل ملفت، وهذه الفترة سوف تعانى من الآلام الجهاز الهضمى نتيجة لذلك .>يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الدلو أن اليوم سوف تكون قبلة الأنظار ومحط اهتمام الجميع فلا تجعل الغرور يسيطر عليك، فقدرتك الفطرية التى تمتلكها يفتقدها الآخرون وهو ما يجعلك اكثر تميزا .