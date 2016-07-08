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برج الأسد حظك اليوم الجمعة 8/7/2016

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برج الأسد حظك اليوم الجمعة 8/7/2016 برج الأسد حظك اليوم الجمعة 8/7/2016

برج الأسد على الصعيد المهني:


>لا تتأثر بالمشاكل التى تدور حولك على الصعيد المهنى، فالحياة برج الأسد المهنية تستحق الكثير من الدعم سواء منك او بكلمات تقدير من مديرك و هو ما سيجعلك اكثر حماسا .

على الصعيد العاطفي:


>خلافك مع شريكك يتطلب ان تعيد النظر فى بعض ردود افعالك التى وترت علاقتكما بنسبة كبيرة، و عليك ان تعلم ان الاحترام أهم مبادئ استمرار العلاقة الناجحة، فعلاقتك العاطفية تحتاج مزيد من الدعم من جهتك .

برج الأسد على الصعيد الصحي:


>لمواليد برج الأسد تعرضت مؤخرا لعدد من الضغوط العصبية التى جعلت حالتك المزاجية سيئة، عليك ان تأخذ أجازة طويلة تسافر فيها لأحدى الاماكن الجديدة التى لم تزرها من قبل .

توقعات علماء الفلك لبرج الأسد


>يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الأسد أن اوضاعك المالية فى طريقها للتحسن، لكن عليك ان تعمل جاهدا على تطوير مهاراتك الذاتية، و تبحث عن طرق جديد للتعامل مع المتغيرات التى تحدث حولك .
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مصر 365

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