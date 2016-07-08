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برج السرطان حظك اليوم الجمعة 8/7/2016

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برج السرطان حظك اليوم الجمعة 8/7/2016 برج السرطان حظك اليوم الجمعة 8/7/2016

على الصعيد المهنى:


>الحياة العملية لمواليد برج السرطان فى طريقها للاستقرار، واعلم أن الفترة المقبلة تتطلب الكثير من الهدوء و التركيز .

على الصعيد العاطفى:


>التواصل مع شريكك مهم جدا من اجل هدوء حياتك العاطفية، حيث اظهرت انت الجانب الغامض فى شخصيتك مما جعل هناك سلسلة من سوء الفهم، و حول قصة حبكما فى توتر .

برج السرطان على الصعيد الصحى:


>لمواليد برج السرطان تعانى من حالة أرق شديدة حاول ان تتخلص منها بتناول الينسون و النعناع قبل النوم لكى تضمن نوم عميق لساعات طويلة .

توقعات علماء الفلك لبرج السرطان


>يتوقع علماء الفلك لمواليد برج السرطان ان الفترة المقبلة ستكون مليئة بالمديح لمجهوداتك التى بذلتها الفترة الماضية، عليك ان تعيد تقيم قراراتك التى اتخذتها الفترة الأخيرة .

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مصر 365

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