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برج الحمل حظك اليوم الجمعة 8/7/2016

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برج الحمل حظك اليوم الجمعة 8/7/2016 برج الحمل حظك اليوم الجمعة 8/7/2016

برج الحمل على الصعيد المهني:


>لحياة برج الحمل المهنية هذه الفترة ستقترح الكثير من الأفكار الخلاقة التى ستغير مجرى حياتك عمليا، فأنت قادر على استكمال مشاريعك المؤجلة .

على الصعيد العاطفي:


>بالضرورة أن تكون اساس العلاقة العاطفية هو تحقيق السعادة بين الثنائى و رسم ابتسامة على وجهك، فإذا لم يحدث كذلك فعليك ان تفكر من جديد فى شكل العلاقة .

برج الحمل على الصعيد الصحي:


>لمواليد برج الحمل عليك أن تتفادى المشاكل الصحية الكبرى التى قد تضر جسدك، فتناولك للحلويات قد يجعلك فى زيادة وزن .

توقعات علماء الفلك لبرج الحمل


>يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الحمل أنك ستحل جميع القضايا المتعلقة بالشق المهنى قريبا و التى بدأت منذ فترة قصيرة، فالتحلى بالصبر والثقة بالنفس قد يغير الاحوال تماما .

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مصر 365

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