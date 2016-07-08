برج الحمل حظك اليوم الجمعة 8/7/2016

برج الحمل على الصعيد المهني:

>لحياة برج الحمل المهنية هذه الفترة ستقترح الكثير من الأفكار الخلاقة التى ستغير مجرى حياتك عمليا، فأنت قادر على استكمال مشاريعك المؤجلة . على الصعيد العاطفي:

>بالضرورة أن تكون اساس العلاقة العاطفية هو تحقيق السعادة بين الثنائى و رسم ابتسامة على وجهك، فإذا لم يحدث كذلك فعليك ان تفكر من جديد فى شكل العلاقة . برج الحمل على الصعيد الصحي:

>لمواليد برج الحمل عليك أن تتفادى المشاكل الصحية الكبرى التى قد تضر جسدك، فتناولك للحلويات قد يجعلك فى زيادة وزن . توقعات علماء الفلك لبرج الحمل

>يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الحمل أنك ستحل جميع القضايا المتعلقة بالشق المهنى قريبا و التى بدأت منذ فترة قصيرة، فالتحلى بالصبر والثقة بالنفس قد يغير الاحوال تماما .

شبكةعيونالإخبارية

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