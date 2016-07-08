هيئة الأمر بالمعروف تعايد الأطفال بالهدايا والحلوى

كلفت الرئاسة العامَّة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عدداً من الأعضاء الميدانيين بالعمل خلال فترة إجازة عيد الفطر، حيث تفعِّل الرئاسة فرقها الميدانيَّة العاملة أثناء إجازة العيد في الأسواق والمتنزهات والأماكن العامَّة وفي الفعاليات المصاحبة لهذه المناسبة.

كما وزع أعضاء الهيئة الهدايا والحلوى على الأطفال المتواجدين في أماكن الاحتفالات ابتهاجاً بالعيد وإدخال السرور عليهم.

وتراعي الهيئة أثناء أداء عملها في فترة العيد انسجام الأداء الميداني مع كثافة الحركة التي تشهدها المتنزهات وأماكن الترفيه وساحات الاحتفالات.

ويأتي ذلك بتوجيه ومتابعة من الرئيس العام الشيخ د. عبدالرحمن السند، لفروع الرئاسة في مختلف المناطق بتوفير عددٍ كافٍ من الأعضاء الميدانيين، وأن يكون التعامل بالرفق والحكمة، وفق منهج الكتاب والسنة.