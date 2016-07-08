أخبار عاجلة

مساء الأنوار: تصريحات محمد عودة عقب هزيمة المقاولون العرب من مصر للمقاصة -
بالفيديو.. نجم المقاصة: «والله ما مضيت للأهلي» -
مساء الأنوار: تعليق لاعبي مصر للمقاصة على حادث تفجير كنيستي الإسكندرية وطنطا -
مساء الأنوار: مدحت شلبي ينعي شهداء الوطن في الحادثين الإرهابيين أمام كنيستي مارجرجس ومارمرقس -
مساء الأنوار: تعليق بعض الرياضيين في الحادثين الإرهابيين بكنيستي الإسكندرية وطنطا -
مساء الأنوار: قرار وطني من اتحاد الكرة رداً على حادث تفجير كنيستي الإسكندرية وطنطا -
مساء الأنوار: تعليق عماد النحاس وبعض لاعبي وادي دجلة علي حادث تفجير كنيستي الإسكندرية وطنطا -
مساء الأنوار: لقاء خاص مع م. نجيب ساويرس علي هامش تفجير كنيستي الإسكندرية وطنطا -
لبنان تستنكر تفجيرين استهدفا كنيستين في مصر -
«شيفروليه» تكشف عن أقوى سياراتها للدفع الرباعي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

مصرع ثلاثة أشخاص فى حادث على الطريق الزراعى فى بنى سويف

Google+ Print
مصرع ثلاثة أشخاص فى حادث على الطريق الزراعى فى بنى سويف مصرع ثلاثة أشخاص فى حادث على الطريق الزراعى فى بنى سويف
لقى ثلاثة أشخاص مصرعهم منذ قليل، قطعت سيارة نقل الطريق عليهم أثناء قيادتهم لدراجتهم النارية على الطريق الزراعى، أمام كوبرى قشيشة التابع لمركز الواسطى شمال محافظة بنى سويف.

وتلقى اللواء محمود العشيرى مدير أمن بنى سويف إخطاراً من مركز شرطة الواسطى يفيد بوقوع حادث تصادم على الطريق الزراعى أمام كوبرى قشيشة التابع لدائرة المركز ، ووقع وفيات .

وعلى الفور انتقل الرائد أحمد الدسوقى رئيس مباحث الواسطى، والنقباء محمد قاسم ومحمد الدمرداش وعماد عثمان، معاونى مباحث المركز الى مكان الحادث ، وتم نقل الجثث الثلاثة، وهى لـ:" أحمد عبد الفتاح حسب النبى - 20 سنة"، "معتز سعيد عبد المولى"- 18 سنة.

نجار مسلح، مقيمان نزلة الزاوية التابعة لدائرة المركز: "سيد صبرى محمد رفاعى " 20 سنة ميكانيكى، ومقيم مدينة الواسطى، إلى مشرحة مستشفى الواسطى المركزى ، ورفع السيارة النقل ، وإعادة فتح الطريق.

دلت التحريات الأولية أن السيارة النقل قطعت الطريق على المتوفين الثلاثة أثناء قيادتهم لدراجتهم النارية أمام كوبرى قشيشة التابعة لدائرة المركز .

تم التحفظ على سائق السيارة النقل ، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيق.

مصرع شخص فى حادث تصادم سيارة ملاكى بأخرى نقل على صحراوى بنى سويف
>
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365