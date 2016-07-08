مصرع ثلاثة أشخاص فى حادث على الطريق الزراعى فى بنى سويف

وتلقى اللواء محمود العشيرى مدير أمن بنى سويف إخطاراً من مركز شرطة الواسطى يفيد بوقوع حادث تصادم على الطريق الزراعى أمام كوبرى قشيشة التابع لدائرة المركز ، ووقع وفيات .
وعلى الفور انتقل الرائد أحمد الدسوقى رئيس مباحث الواسطى، والنقباء محمد قاسم ومحمد الدمرداش وعماد عثمان، معاونى مباحث المركز الى مكان الحادث ، وتم نقل الجثث الثلاثة، وهى لـ:" أحمد عبد الفتاح حسب النبى - 20 سنة"، "معتز سعيد عبد المولى"- 18 سنة.
نجار مسلح، مقيمان نزلة الزاوية التابعة لدائرة المركز: "سيد صبرى محمد رفاعى " 20 سنة ميكانيكى، ومقيم مدينة الواسطى، إلى مشرحة مستشفى الواسطى المركزى ، ورفع السيارة النقل ، وإعادة فتح الطريق.
دلت التحريات الأولية أن السيارة النقل قطعت الطريق على المتوفين الثلاثة أثناء قيادتهم لدراجتهم النارية أمام كوبرى قشيشة التابعة لدائرة المركز .
تم التحفظ على سائق السيارة النقل ، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيق.مصرع شخص فى حادث تصادم سيارة ملاكى بأخرى نقل على صحراوى بنى سويف
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