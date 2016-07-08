ننشر صور تفجير "مرقد الشيعة" بمنطقة "بلد" العراقية

تداول نشطاء عراقيون صورا للتفجير الذى وقع بمرقد للشيعة، مساء أمس الخميس، بمنطقة بلد فى محافظة صلاح الدين العراقية.

وأفاد النشطاء عبر موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" بوصول عدد الضحايا إلى حوالى 35 قتيلا وأكثر من 65 جريحا حتى الآن.

كان تنظيم "داعش" قد أعلن مسؤوليته ، منذ قليل، عن الهجوم الإرهابي.



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تفحم مكان التفجير القريب من المرقد



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إشتعال النيران نتيجة للتفجير بجوار المرقد



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تصاعد الدخان أثناء التفجير



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صورة من بعيد توضح تصاعد الدخان بالقرب من المرقد

أخبار العراق..داعش يعلن المسؤولية عن الهجوم على مرقد للشيعة شمال بغداد

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