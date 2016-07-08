ننشر صور تفجير "مرقد الشيعة" بمنطقة "بلد" العراقية

تداول نشطاء عراقيون صورا للتفجير الذى وقع بمرقد للشيعة، مساء أمس الخميس، بمنطقة بلد فى محافظة صلاح الدين العراقية.إعلان - Ads إعلان - Ads
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وأفاد النشطاء عبر موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" بوصول عدد الضحايا إلى حوالى 35 قتيلا وأكثر من 65 جريحا حتى الآن.
كان تنظيم "داعش" قد أعلن مسؤوليته ، منذ قليل، عن الهجوم الإرهابي.
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تفحم مكان التفجير القريب من المرقد
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إشتعال النيران نتيجة للتفجير بجوار المرقد
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تصاعد الدخان أثناء التفجير
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صورة من بعيد توضح تصاعد الدخان بالقرب من المرقدأخبار العراق..داعش يعلن المسؤولية عن الهجوم على مرقد للشيعة شمال بغداد
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