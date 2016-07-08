الرياض.. «تشمر عن ساعديها» وتضع اللمسات الأخيرة لإطلاق مهرجانها للتسوق

تقدم المراكز التجارية والترفيهية المشاركة في مهرجان الرياض للتسوق والترفيه لهذا العام 1437 العديد من الفعاليات الجديدة والمتنوعة التي تستقطب جميع أفراد العائلة كبارا وصغاراً رجالا ونساء، تشمل مسارح استعراضية ومسابقات وجوائز وهدايا يومية وتخفيضات مذهلة، بالإضافة إلى المنتجعات والمتنزهات الترفيهية، ويشهد المهرجان الذي تنطلق فعالياته ومناشطه في الثامن من شوال المقبل في مركز "العثيم مول"، إقبالا وحرصا كبيرين من المراكز التجارية والترفيهية ومولات التسوق، للمشاركة بالمهرجان مما يؤكد قوته ونجاحه خاصة بعد الإقبال الكبير خلال السنوات الماضية وما رافقه من تنشيط الحركة الاقتصادية والسياحية بمدينة الرياض، وإبراز دور القطاع الخاص في تنظيم ودعم وتفعيل المناشط التجارية والترفيهية، بما يسهم في تحقيق رؤية "المملكة 2030" من خلال تخفيض الأسعار وزيادة الفرص التسويقية والترفيهية وتفعيل النشاط الاقتصادي وخلق فرص عمل إضافية.

جوائز للأطفال ومسابقات وعروض مسرحية وشخصيات كرتونية تعد بتجربة جديدة

وأبرز المراكز التجارية المشاركة في المهرجان: العثيم مول، الرمال سنتر، القصر مول، مركز المملكة التجاري، مركز الفيصلية التجاري، خريص بلازا، صحارى مول، مركز غرناطة التجاري، الأندلس مول، الرياض غاليري، وتشارك مدينة الحكير الترفيهية، وستارسيتي، ومركز الروضة الترفيهي كمدن ترفيهية، وجميع هذه المراكز تتمتع بمكانة معروفة على مستوى العاصمة، وتغطي جميع جهاتها، وتتميز بتوفير مواقف السيارات والخدمات المساندة التي يحتاجها المتسوقون من مختلف الفئات، كما تضم مطاعم ومراكز ترفيه واستراحات جلوس متنوعة، وتمثل الفعاليات المصاحبة للمهرجان والتي تقدمها الجهات المشاركة دافعا للعديد من الأسر من مواطنين ومقيمين وزوار لاستغلال هذا المهرجان والظفر بالتخفيضات والخصومات التي تشمل جميع السلع والمستلزمات التي تحتاجها الأسر، خصوصا في فترة الإجازة الصيفية والأعياد والمناسبات، وكذلك التمتع بالفعاليات والبرامج الترفيهية المصاحبة.

أكبر لوحة بالون في المملكة

يشارك مركز (القصر مول) بجنوب الرياض في تقديم فعاليات وبرامج متنوعة في نسخة هذا العام من المهرجان، تشمل تصميم وبناء وتنفيذ أكبر لوحة بالون في المملكة يحمل صورة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله، بالتعاون مع شركة (بالونايزر) إضافة لورشة عمل للأطفال ابتداء من عمر 8 سنوات وأكثر يتم خلالها تعليمهم على بعض تصاميم البالون مع توزيع حقيبة عمل داخلها إكسسوارات وبالونات وشهادة حضور ورشة العمل، وكذلك عرض أزياء للأطفال من عمر 6 سنوات إلى عمر 12 سنة داخل المركز، وفعاليات ترفيهية ومسابقات تثقيفية للأطفال لتنمية قدراتهم العقلية والذهنية، ومسرح الطفل وفعاليات الدمى المتحركة، وهدايا وجوائز مجانية للأطفال وكذلك هدايا وكوبونات للحضور داخل المركز.

شقة سكنية بمجمع القصر

كما تشمل الفعاليات التي يقدمها مركز (القصر مول) بالتعاون مع شركة (بالونايزر) ركن تصوير فوري للأطفال وذويهم مجهز بتصاميم البالون المختلفة ومصور فوتوغرافي محترف وكاميرا للطباعة الفورية، بالإضافة لشخصيات كرتونية متحركة في المول مثل (سبونج بوب) و(سبيستون) و(ميكي ماوس) وغيرها، ومسرح للفعاليات تقام عليه مسابقات للأطفال وتوزيع هدايا عينية مع أداء بعض الأغاني الشعبية والفلكلورية للأطفال، إضافة لتقديم جائزة فيمة عبارة عن إيجار شقة لمدة سنة كاملة في مجمع القصر السكني مقدمة من القصر مول ويتم السحب عليها في آخر يوم للمهرجان، وكذلك عروض إضاءة ليزر داخل المول وخارجه.

مسرح الطفل ودمى متحركة

وتشمل الفعاليات التي يقدمها مركز (صحارى مول) بشمال الرياض فعالية ترفيهية للأطفال لتنمية القدرات العقلية والذهنية عند الأطفال، ومسرح الطفل، وفعاليات الدمى المتحركة، ومسابقات تثقيفية لتنمية قدرات الأطفال، وهدايا وجوائز مجانية للأطفال.

سماء البالونات

تشارك شركة (بالونايزر) بتقديم مجموعة من الفعاليات المتنوعة والجميلة بالتعاون مع المراكز التجارية، ومنها ورشة عمل للأطفال لتعليمهم فن وتقنيات تشكيل البالون المطاطي، ومسابقة (المصمم الصغير) التي تتيح للطفل تجربة التعامل مع البالون بطريقة مبسطة، إضافة لفقرة (سماء البالون) لإسقاط البالونات من أعلى على الجمهور، وفقرة التصميم المباشر حيث تتيح للجمهور مشاهدة طريقة تنفيذ تصميم بالبالون مباشرة أمامهم، وفقرة (بالون دليفري) حيث يتم خلالها توزيع بالونات داخل المراكز التجارية والترفيهية، وكذلك ركن خاص بالتصوير للأطفال وذويهم وتزيينه بالشخصيات الكرتونية المختلفة، وفقرة الرسم المباشر على البالون أمام الجمهور، إضافة لتوزيع الهدايا والجوائز من الأشكال الكرتونية بالبالون، ومتحف البالون.

وأبرز الفعاليات التي تنفرد شركة (بالونايزر) بتقديمها في هذا المهرجان بالتعاون مع مجموعة من المراكز التجارية، تتمثل في تصميم وبناء وتنفيذ أكبر لوحة بالون في المملكة تحمل صورة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله، على بالون مقاس 8 قدم X 2.5 قدم بارتفاع 9م وعرض 4.5م مع قاعدة ديكور فاخرة من البالون، إضافة لتصميم عربة بالون متنقلة داخل المولات تقوم بتوزيع البالونات على الأطفال والحضور وتكون البالونات مطبوعة بشعار المهرجان والمول المشارك.

عروض أفريقية وصينية

إضافة للعروض التسويقية والهدايا والخصومات، يقدم مركز (العثيم مول) بجنوب الرياض مخرج 14 مجموعة من الفعاليات الترفيهية المتنوعة والشيقة، تشمل العرض الأفريقي حيث يقوم مجموعة من الأفارقة بتأدية عروض جماعية، والعرض الصيني حيث يقوم مجموعة شبان صينيين بتأدية عروض جماعية، والعرض الروسي ويشمل عروضا فردية وجماعية لشبان روس محترفين، وكذلك العرض الأوكراني، والعرض الأوروبي، والعرض الأوزباكستاني، والعرض اللبناني، وعروض الحيوانات، وحديقة الطيور، وحديقة الحيوانات، والأسر المنتجة، وبرامج ترفيهية للأطفال تشمل مسابقة البلايستيشن وعروضا مسرحية لأكثر من 10 شخصيات كرتونية وعروض الرجل الآلي، وعروضا لفرقة مؤلفة من 8 شباب سعوديين يعرضون حركات بالكرة.

سمكة قرش عملاقة

كذلك يقدم مركز (غرناطة مول) بشرق الرياض فعالية (درب عقلك) لجذب زوار السوق للانضمام للأطفال ومشاركتهم فرصة التعرف على معلومة جديدة والتقاط صورة جماعية، وتوفر هذه الفعالية للأطفال والزوار تجربة ممتعة تتمثل في إمكانية التقاط صور رائعة مع مجسم سمكة قرش عملاقة ومشاركتها مع أصدقائهم على وسائل التواصل الاجتماعي. كما يقدم المركز فعالية تجربة (اختبار السحب الفريدة) من خلال منظار الرؤية الافتراضية، ويستضيف المركز الشخصية الشهيرة (ليون جارد) لتوفير جو محبب ومفعم بالمرح للأطفال وتمكينهم من التقاط صور رائعة مع شخصياتهم الكرتونية المحببة، إضافة للاستفادة من الفعاليات الجماعية من الرسم والتلوين والتقاط الأجزاء المفقودة ومشاركة أصدقائهم هذه الصور عبر وسائل التواصل.

عينات حليب مجانية للأمهات

وتشارك شركة (ذا فولاك) في تقديم برامج وفعاليات مفيدة خلال المهرجان، تشمل برنامج غذائي للأطفال هدفه بناء جسم سليم للطفل تحت شعار (العقل السليم في الجسم السليم) إضافة لتقديم معلومات قيمة عن الرضاعة الطبيعية وأهميتها لدى الأطفال والأمهات وذلك عن طريق أخصائيات التغذية، وبرنامج غذائي للأطفال والأمهات خاصة في مراحل الرضاعة، وكذلك توزيع عينات حليب مجانية للأمهات، وهدايا مجانية للأطفال خلال فترة المهرجان بقيمة تزيد عن 250.000 ريال سعودي، وفعالية ترفيهية للأطفال لتنمية قدراتهم العقلية والذهنية.

عروض بابا فرحان

دأب مركز (الحكير لاند) الترفيهي بالدائري الشرقي بحي الحمراء على المشاركة في فعاليات مهرجان الرياض للتسوق والترفيه منذ انطلاقه، ويقدم في كل نسخة مجموعة رائعة من العروض الترفيهية، تشمل هذه السنة عروض الأكروبات الأفريقية، عروض السيرك السعودي، عروض بابا فرحان، عروض السيرك الهندي، عروض المهرجين، وعروض الشخصيات الكرتونية.

قاع مليء بالعجائب

كذلك مركز (العزيزية مول) ومركز (رمال سنتر) يشاركان في نسخة هذه السنة من مهرجان الرياض للتسوق والترفيه بإقامة فعالية (ابحر في قاع مليء بالعجائب) ويتم من خلال هذه الفعالية توزيع هدايا للأطفال وإقامة مسابقات للحضور والمشاركين والحصول الفوري على هدايا وجوائز عينية من المول لمدة 7 أيام في مركز (العزيزية مول) ولمدة 12 يوما في مركز (رمال سنتر).

مدينة ماكدونالدز الترفيهية

انطلاقا من المسؤولية الاجتماعية لشركة (ماكدونالدز) وسعيا لتوفير بيئة ترفيهية هادفة للأطفال، تشارك شركة (ماكدونالدز) في فعاليات مهرجان الرياض للتسوق والترفيه من خلال إنشاء مدينة ترفيهية مصغرة بمساحة 8 x 8 م تشمل العديد من الأركان الترفيهية ويقدم كل ركن فعالية مختلفة عن الآخر، إضافة لوجود مسرح ترفيهي يقدم فقرات متنوعة تشمل مسابقات وهدايا ومشاركات تفاعلية هادفة للأطفال، وكذلك مسابقة التلوين والرسم الحر والمشاركة مفتوحة للأطفال من سن 4 إلى سن 8 سنوات، حيث يعطى الأطفال المشاركون أدوات التلوين (أقلام تلوين وكتيب الرسم) وتترك لهم حرية الرسم، وعند انتهاء الطفل من الرسم يعطى هدية من (ماكدونالدز) مع كوبون لسندويش مجاني إضافة إلى كيس مهرجان الرياض، وتهدف هذه الفعالية إلى إضفاء طابع ترفيهي للمهرجان وتوفير فرصة الرسم والتلوين الحر للأطفال.

اللجان المنظمة أخذت في عين الاعتبار تنوع الفعاليات

20 مركزاً تجارياً تشارك في مهرجان هذا العام

تنوع كبير يستهدف مختلف الشرائح