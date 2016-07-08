هكذا رد رئيس الطائفة الإنجيلية على أسئلة الأمريكان حول وضع المسيحيين بمصر

أعرب القس الدكتور أندريه زكى رئيس الطائفة الإنجيلية فى مصر ، عن أمله الانتهاء من مشاورات قانون بناء الكنائس بشكل عاجل بين ممثلى الطوائف المسيحية من ناحية، والدولة من ناحية أخرى.

وقال رئيس الطائفة الانجيلية لليوم السابع، عقب عودته من الولايات المتحدة الأمريكية إن مسئولين أمريكيين سألوه عن أوضاع المسيحيين فى مصر بعد تكرار التوترات الطائفية، مؤكدا أن إجاباته كانت تدعم دائما إجراءات الدولة فى السير نحو طريق القانون والعدالة ومنع الجلسات العرفية والحلول التقليدية.

كان زكى قد أكد من قبل أن المسيحيين غير مضطهدين فى مصر وإن كانوا يعانوا من "بعض التمييز"، ولكنه لا يعتبر ذلك اضطهادا بمعنى الكلمة.

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