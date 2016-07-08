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غدا المحكمة تستمع لشهود النفى فى جلسة محاكمة نقيب الصحفيين

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غدا المحكمة تستمع لشهود النفى فى جلسة محاكمة نقيب الصحفيين غدا المحكمة تستمع لشهود النفى فى جلسة محاكمة نقيب الصحفيين
تنظر غدا محكمة جنح قصر النيل، رابع جلسات محاكمة يحى قلاش نقيب الصحفيين، وعضوى المجلس خالد البلشى، وجمال عبد الرحيم حيث تستمع لشهود النفى، واستمعت المحكمة بالجلسة الماضية لشهادة ضابطى الأمن الوطنى وشهادة حاتم زكريا وأمن النقابة.

كانت النيابة العامة، أحالت يحيى قلاش نقيب الصحفيين، وجمال عبد الرحيم السكرتير العام للنقابة، وخالد البلشى وكيل النقابة، إلى المحاكمة العاجلة، وذلك لاتهامهم بإيواء عناصر صادر بحقها أمر قضائى بالضبط والإحضار فى جنايات وجنح معاقب عليها قانونا، وهما الصحفى عمرو بدر والمدون محمود السقا، اللذان ألقى القبض عليهما من داخل مقر نقابة الصحفيين.


>تأجيل محاكمة نقيب الصحفيين وعضوى المجلس إلى جلسة 9 يوليو
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