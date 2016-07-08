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ضبط صاحب مخزن خردوات بحوزته 30 ألف صاروخ ألعاب نارية بالمنيا

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ضبط صاحب مخزن خردوات بحوزته 30 ألف صاروخ ألعاب نارية بالمنيا ضبط صاحب مخزن خردوات بحوزته 30 ألف صاروخ ألعاب نارية بالمنيا
تمكنت الأجهزة الأمنية بالمنيا بالتنسيق مع مباحث ، من ضبط صاحب محل خردوات بحوزته كمية كبيره من صواريخ الألعاب النارية بقصد الاتجار وتوزيعها أيام العيد.

تلقي اللواء رضا طبلية مدير أمن المنيا، إخطارا من اللواء محمود عفيفي مدير البحث الجنائي، يفيد ضبط "كيرلس .ر"،28 سنة صاحب مخزن خردوات وهدايا من بنى مزار، لحيازته سلعا بدون فواتير مجهولة المصدر وألعاب نارية بدون ترخيص، حيث تم ضبط 30 ألف صاروخ ألعاب نارية قبل توزيعها فى أيام العيد، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 21471 جنح مركز بنى مزار لسنة 2016.


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مصر 365

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