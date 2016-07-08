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إحباط مشاجرة بالأسلحة النارية والبيضاء بسبب خلافات مالية بمنشأة القناطر

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إحباط مشاجرة بالأسلحة النارية والبيضاء بسبب خلافات مالية بمنشأة القناطر إحباط مشاجرة بالأسلحة النارية والبيضاء بسبب خلافات مالية بمنشأة القناطر
أحبطت مديرية أمن الجيزة نشوب مشاجرة بالأسلحة النارية والبيضاء بمنطقة منشاة القناطر وألقت القبض على 3 أشخاص، وبمواجهتهم اعترفوا باستعدادهم للتشاجر مع أحد الأشخاص بسبب خلافات مالية، وتم إحالتهم إلى النيابة للتحقيق.

تفاصيل الواقعة بدأت أثناء متابعة النقيب محمد الصعيدى معاون مباحث مركز شرطة منشأة القناطر فتمكن من ضبط 3 أشخاص بحوزتهم بندقية آلية وأسلحة بيضاء.

وبمواجهتهم اعترفوا أمام المقدم على عبد الكريم رئيس مباحث منشأة القناطر بحيازتهم للمضبوطات لاستخدامها فى التشاجر مع أحد الأشخاص بسبب خلافات مالية بينهم، فتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

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