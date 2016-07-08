في_القمة - اتحاد الكرة لـ في الجول: الزمالك وافق على مواجهة الأهلي في السويس

أكد ثروت سويلم رئيس اتحاد الكرة موافقة مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك على مواجهة الأهلي في السويس.

الزمالك يستعد لمواجهة الأهلي يوم السبت في قمة الجولة الأخيرة من الدوري المصري.

وكان من المقرر إقامة المباراة في ملعب بتروسبورت قبل أن يعلن اتحاد الكرة إقامتها في السويس بعد موافقة الأمن على ملعب الجيش فقط. (طالع التفاصيل) وأكد الزمالك رفضه بذلك عبر خطاب رسمي إلى اتحاد الكرة. (طالع التفاصيل)

وقال ثروت سويلم لـFilGoal.com: "الأمر انتهى الآن ومرتضى منصور وافق على إقامة المباراة في ملعب الجيش في السويس".

وأضاف "مرتضى أخبرنا بموافقته حفاظا على هيبة الدولة ومن أجل الاستقرار ولاستكمال بطولة الدوري".

وتأتي قمة الزمالك والأهلي في الجولة الأخيرة لينتهي بعدها الدوري بشكل رسمي. دوري تم حسمه لصالح المارد الأحمر قبل النهاية بجولتين.

وعلى الجانب ذاته أكد عامر حسين لـFilGoal.com: "الزمالك أرسل موافقته على مواجهة الأهلي في السويس".