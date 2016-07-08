أخبار عاجلة

مساء الأنوار: تصريحات محمد عودة عقب هزيمة المقاولون العرب من مصر للمقاصة -
بالفيديو.. نجم المقاصة: «والله ما مضيت للأهلي» -
مساء الأنوار: تعليق لاعبي مصر للمقاصة على حادث تفجير كنيستي الإسكندرية وطنطا -
مساء الأنوار: مدحت شلبي ينعي شهداء الوطن في الحادثين الإرهابيين أمام كنيستي مارجرجس ومارمرقس -
مساء الأنوار: تعليق بعض الرياضيين في الحادثين الإرهابيين بكنيستي الإسكندرية وطنطا -
مساء الأنوار: قرار وطني من اتحاد الكرة رداً على حادث تفجير كنيستي الإسكندرية وطنطا -
مساء الأنوار: تعليق عماد النحاس وبعض لاعبي وادي دجلة علي حادث تفجير كنيستي الإسكندرية وطنطا -
مساء الأنوار: لقاء خاص مع م. نجيب ساويرس علي هامش تفجير كنيستي الإسكندرية وطنطا -
لبنان تستنكر تفجيرين استهدفا كنيستين في مصر -
«شيفروليه» تكشف عن أقوى سياراتها للدفع الرباعي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

خبر في الجول – ما موقف المقاصة من بيع ميدو جابر

Google+ Print
خبر في الجول – ما موقف المقاصة من بيع ميدو جابر خبر في الجول – ما موقف المقاصة من بيع ميدو جابر

منافسة جديدة بين الأهلي والزمالك. هذه المرة من أجل جناح نادي للمقاصة ميدو جابر. ولكن ما موقف ناديه من بيع اللاعب؟ هذا ما يُجيب عنه FilGoal.com.

مارتن يول المدير الفني للنادي الأهلي يُفضل التعاقد مع ميدو جابر ويراه الأفضل من أجل تعويض رحيل رمضان صبحي. (طالع التفاصيل) نفس الحال بالنسبة للزمالك الذي يرى اللاعب عنصرا مميزا لضمه في صفوف الفريق خلال سوق الانتقالات.

وأوضح مصدر مسؤول داخل نادي مصر للمقاصة لـFilGoal.com موقف النادي من بيع اللاعب سواء للأهلي أو للزمالك قائلا: "نتمسك بشدة باستمرار ميدو جابر في صفوف الفريق. مسألة بيع اللاعب صعبة للغاية".

وأضاف "أولا، المقاصة ترك عمر النجدي وعمرو بركات ولذلك من الصعب للغاية ترك لاعب أخر في نفس المركز يرحل عن صفوف الفريق".

وواصل المصدر حديثه مع FilGoal.com قائلا: "ثانيا، إيهاب جلال المدير الفني للفريق أعلن تمسكه باللاعب ورفض بيعه نظرا للاحتياج الفني له. ثالثا، موقف المدرب هو نفس موقف رئيس النادي. لا يريد أيضا بيع اللاعب إلا للاحتراف الأوروبي".

ومن المنتظر أن تتصعب مهمة الأهلي أو الزمالك في الحصول على ميدو جابر وذلك لتمسك المقاصة باللاعب. فإما سيتم رفع مبلغ الصفقة لسعر أعلى وإما في النهاية سيبقى اللاعب في صفوف الفريق أو يخرج للاحتراف الأوروبي.

وسجل الجناح ميدو جابر 5 أهداف وصنع 9 في 30 مباراة مع مصر للمقاصة.

طالع أيضا

خبر في الجول – الأهلي لم يستقر على قيد الشناوي إفريقيا

وكيل حمودي يوضح لـ في الجول حقيقة توقيع اللاعب للأهلي

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مساء الأنوار: تصريحات محمد عودة عقب هزيمة المقاولون العرب من مصر للمقاصة

مساء الأنوار: تصريحات محمد عودة عقب هزيمة المقاولون العرب من مصر للمقاصة

مساء الأنوار: تعليق لاعبي مصر للمقاصة على حادث تفجير كنيستي الإسكندرية وطنطا

مساء الأنوار: تعليق لاعبي مصر للمقاصة على حادث تفجير كنيستي الإسكندرية وطنطا

لبنان تستنكر تفجيرين استهدفا كنيستين في مصر

لبنان تستنكر تفجيرين استهدفا كنيستين في مصر

ناجي الشهابي: التفجيرات تستهدف عدول بابا الفاتيكان عن زيارة مصر

ناجي الشهابي: التفجيرات تستهدف عدول بابا الفاتيكان عن زيارة مصر