خبر في الجول – ما موقف المقاصة من بيع ميدو جابر

منافسة جديدة بين الأهلي والزمالك. هذه المرة من أجل جناح نادي مصر للمقاصة ميدو جابر. ولكن ما موقف ناديه من بيع اللاعب؟ هذا ما يُجيب عنه FilGoal.com.

مارتن يول المدير الفني للنادي الأهلي يُفضل التعاقد مع ميدو جابر ويراه الأفضل من أجل تعويض رحيل رمضان صبحي. (طالع التفاصيل) نفس الحال بالنسبة للزمالك الذي يرى اللاعب عنصرا مميزا لضمه في صفوف الفريق خلال سوق الانتقالات.

وأوضح مصدر مسؤول داخل نادي مصر للمقاصة لـFilGoal.com موقف النادي من بيع اللاعب سواء للأهلي أو للزمالك قائلا: "نتمسك بشدة باستمرار ميدو جابر في صفوف الفريق. مسألة بيع اللاعب صعبة للغاية".

وأضاف "أولا، المقاصة ترك عمر النجدي وعمرو بركات ولذلك من الصعب للغاية ترك لاعب أخر في نفس المركز يرحل عن صفوف الفريق".

وواصل المصدر حديثه مع FilGoal.com قائلا: "ثانيا، إيهاب جلال المدير الفني للفريق أعلن تمسكه باللاعب ورفض بيعه نظرا للاحتياج الفني له. ثالثا، موقف المدرب هو نفس موقف رئيس النادي. لا يريد أيضا بيع اللاعب إلا للاحتراف الأوروبي".

ومن المنتظر أن تتصعب مهمة الأهلي أو الزمالك في الحصول على ميدو جابر وذلك لتمسك المقاصة باللاعب. فإما سيتم رفع مبلغ الصفقة لسعر أعلى وإما في النهاية سيبقى اللاعب في صفوف الفريق أو يخرج للاحتراف الأوروبي.

وسجل الجناح ميدو جابر 5 أهداف وصنع 9 في 30 مباراة مع مصر للمقاصة.

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