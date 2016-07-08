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خبر في الجول – عرض رسمي من اتحاد جدة من أجل كهربا.. وهذا موقف اللاعب

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خبر في الجول – عرض رسمي من اتحاد جدة من أجل كهربا.. وهذا موقف اللاعب خبر في الجول – عرض رسمي من اتحاد جدة من أجل كهربا.. وهذا موقف اللاعب

وصل إلى نادي الزمالك عرضا رسميا من قبل نادي اتحاد جدة السعودي من أجل ضم محمود عبد المنعم "كهربا" على سبيل الإعارة لمدة موسم.

وسجل كهربا 11 هدفا وصنع 5 خلال 28 مباراة له هذا الموسم بقميص الزمالك في الدوري.

وعلم FilGoal.com بوصول عرض رسمي من اتحاد جدة إلى الزمالك عن طريق أحمد يحيي وكيل اللاعب، يطلب من خلاله استعارة كهربا ولمدة موسم دون تحديد المقابل المادي.

وترك النادي السعودي أمر تحديد المقابل المادي في يد الزمالك ليحدد مطالبه من أجل الاستغناء عن كهربا.

وعلم FilGoal.com بترحيب كهربا لفكرة الخروج معارا لمدة موسم إلى . بينما من المنتظر أن يحسم الزمالك موقفه عقب لقاء الأهلي.

وأنهى اتحاد جدة السعودي الدوري في المركز الثالث خلف البطل الأهلي والوصيف الهلال.

وكانت تقارير سعودية قد أكدت لرغبة نادي اتحاد جدة في ضم كهربا. (طالع التفاصيل)

ويستعد الزمالك لمواجهة الأهلي يوم السبت في قمة الجولة الأخيرة من الدوري المصري.

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فيديو اليوم السابع

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