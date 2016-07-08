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هدف #في_القمة – أحمد كشري يختار لـ في الجول ' متعب على مدحت عبد الهادي '

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هدف #في_القمة – أحمد كشري يختار لـ في الجول ' متعب على مدحت عبد الهادي ' هدف #في_القمة – أحمد كشري يختار لـ في الجول ' متعب على مدحت عبد الهادي '

هناك العديد من اللحظات التي لا تنسى في تاريخ القمة وبالطبع أهمها هي الأهداف؟ فما هو أفضلها في رأي نجوم الكرة المصرية.

ويقدم FilGoal.com اختيارات نجوم الكرة المصرية لأفضل أهداف القمة على مدار التاريخ قبل مواجهة الفريقين يوم السبت المقبل.

وتحدث أحمد كشري لاعب الأهلي السابق لـFilGoal.com قائلا:"هناك العديد من الأهداف الجميلة التي سُجلت في القمة مثل محمود الخطيب في انتصار الأهلي 4-2، وأحمد فليكس في فوز الأهلي أيضا 2-0".

وأكمل"أيضا هدف محمد صبري في مرمى أحمد شوبير في بداياته، وآخر لعلاء إبراهيم ولكن خسر الأهلي حينها بثلاثية".

واستدرك"لكن سأختار هدف عماد متعب في دوري أبطال إفريقيا كأجمل هدف في القمة".

وأوضح"متعب تسلم الكرة بطريقة رائعة للغاية ثم حافظ عليها قبل أن يلتف بطريقة جميلة ويراوغ مدحت عبد الهادي ليسدد في الشباك".

وأتم"هو أجمل أهداف القمة بشكل عام".

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فيديو اليوم السابع