رويترز: العثور على حطام يشتبه أنه للطائرة المصرية على شاطئ إسرائيل

أعلن مسئول بمكتب رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو،أمس الخميس، العثور على قطع من حطام يعتقد أنها تخص طائرة مصر للطيران التى سقطت فى البحر المتوسط، على شاطئ شمالى تل أبيب .>وقال المسئول إن "نتنياهو" الذى أطلع على الأمر خلال زيارته لإثيوبيا، أمر السلطات الإسرائيلية بنقل الحطام إلى مصر فى أقرب وقت –ربما اليوم الجمعة- لمزيد من الفحص.

وسقطت طائرة مصر للطيران وهى من نوع إيرباص ايه 320 فى البحر أثناء عودتها من باريس إلى القاهرة يوم 19 مايو، وقتل جميع من كانوا على متنها وعددهم 66 شخصا.

وفى الأسبوع الماضى نقلت قطع من حطام الطائرة إلى مطار القاهرة حيث يحاول محققون إعادة تجميع جزء من جسم الطائرة سعيا لتحديد سبب الحادث.

وقال المسئول الإسرائيلى الذى طلب عدم ذكر اسمه إنه جرى انتشال "أجزاء من طائرة" عند الساحل فى "نتانيا" التى تقع على بعد 30 كيلومترا إلى الشمال من تل أبيب.

وأضاف قائلا "تم جمعها (القطع) ومن المرجح جدا أنها تخص الطائرة المصرية."

وتابع "وفقا للأعراف الدولية أبلغنا فرنسا التى انطلقت منها رحلة الطائرة ومصر."

كانت مصادر بلجنة التحقيق قالت يوم الثلاثاء إن مسجل الصوت يشير إلى محاولة لإخماد حريق على متن الطائرة قبل غرقها فى البحر المتوسط.

مصادر: النيابة تطلع على تقارير لجنة التحقيق فى حادث سقوط الطائرة المصرية

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