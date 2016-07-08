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إعدام طن لحوم غير صالحة و200 كيلو زيت بالمنصورة

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إعدام طن لحوم غير صالحة و200 كيلو زيت بالمنصورة إعدام طن لحوم غير صالحة و200 كيلو زيت بالمنصورة
قامت حملة موسعة من مديرية الصحة بالدقهلية، بتكثيف المرور على الأسواق والمصانع والمحلات أيام عيد الفطر المبارك بمنطقة شارع قناة السويس بالمنصورة وتوريل وميت خميس بمركز المنصورة، بناءاً على تعليمات وتوجيهات الدكتور سعد مكى، وكيل الوزارة.

وتمكنت الحملة من ضبط 1109 كيلو لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمى، وتم إعدامهم بالاضافة الى منتجات غذائية مختلفة، و200 لتر زيوت للتغير فى الخواص الطبيعية.

كما تم سحب 25 عينة وجبات جاهزة وأغذية مختلفة وإرسالها للمعامل، و تحرير 23 محضر جنح شهادات واشتراطات صحية، ووجه باستمرار الحملات المكثفة لمواجهة الفاسدين والحفاظ على الصحة العامة.

مطبخ أحد المطاعم أثناء التفتيش (1)
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أحد المطاعم

مطبخ أحد المطاعم أثناء التفتيش (2)
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مطبخ أحد المطاعم أثناء التفتيش

مطبخ أحد المطاعم أثناء التفتيش (3)
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تجهيز أحد المطاعم للوجبات

مطبخ أحد المطاعم أثناء التفتيش (4)
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أثناء التفتيش على أحد المطاعم

مطبخ أحد المطاعم أثناء التفتيش (5)
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إحدى الماكينات داخل أحد المطاعم


>بالصور..إقبال على محال بيع الخمور بالدقهلية فى أولى ساعات عيد الفطر
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