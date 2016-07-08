تواصل أجواء البهجة والاحتفال في الغربية

تواصلت أجواء البهجة والاحتفال في ثاني أيام عيد الفطر في المنطقة الغربية، مع خروج عدد من الأسر إلى الحدائق بصحبة الأهل والأصدقاء، للاستمتاع بأجواء العيد.

وشهدت الحدائق هدوءاً في ساعات النهار، بينما شهدت مناطق الألعاب بالمركز التجاري، كثافة كبيرة من الأسر، ومع اقتراب المساء، تزايدات الأعداد في الحدائق، حيث خرجت عشرات الأسر والعائلات مع غروب الشمس إلى الحدائق في مدينة زايد، للاستمتاع بأجواء العيد، وشهدت الحدائق والمتنزهات الترفيهية إقبالاً كبيراً، وخاصة مع اعتدال الطقس، وانخفاض درجة الحرارة والرطوبة.