«طرق دبي» تطلع على تجربة النمسا في النقل الجماعي

زار وفد من هيئة الطرق والمواصلات دولة النمسا، للاطلاع على المواصفات الفنية ذات الصلة بالنقل وخدماته المتطورة، خصوصاً «التلفريك»، إضافة إلى حضور عدد من الورش والشركات ذات الصلة، وذلك في إطار حرص الهيئة على اكتساب الخبرات، والاطلاع على أفضل الممارسات العالمية والتجارب النوعية في هذا المجال.

وقال إبراهيم الحداد، مدير إدارة الشؤون التجارية والاستثمار بالهيئة: إن الوفد اجتمع مع شركة «Doppelmayr» للتعرف إلى المواصفات الفنية الخاصة بوسيلة النقل «التلفريك»، وتطبيقات النقل الجماعي في المناطق الحضرية، فضلاً عن حضور ورشة عمل حيث تم استعراض التطبيقات الحضرية في فنزويلا، وبوليفيا، وألمانيا، وإنجلترا.