الإفراط في الوجبات الدسمة وراء 15٪من حالات الطوارئ

يعاني الكثيرون منا كل عام من آلام في المعدة خلال العيد، بفعل التهام الحلويات والتغيير المفاجئ للنظام الغذائي، فمع حلول عيد الفطر تنتشر عادة تقديم الحلوى والكعك، ويكثر فيه أيضاً أكل اللحوم وتناول المشروبات المختلفة كالشاي والقهوة والمشروبات الغازية، وهذا كله يسبب تلبكات شديدة للجهاز الهضمي، بالإضافة إلى أن بعض الحلوى تؤثر سلباً في الصحة نتيجة تحول الكمية الزائدة منها إلى دهن يختزن بالجسم.

مخاطر مضاعفة

الدكتور عبد الرزاق المدني، استشاري السكري والغدد الصم ورئيس جمعية الإمارات للسكري حذر من الإفراط في تناول حلويات العيد التي تحتوي على نسبة عالية جداً من الدهون والسكريات لتجنب إرباك الجهاز الهضمي والإسهال المصحوب بالعديد من المخاطر الصحية الأخرى،

وأشار إلى أن التغيير المفاجئ للنظام الغذائي خلال العيد يترك آثاراً ضارة للإنسان، نتيجة ارتباك عملية الهضم وإجهاد المعدة بالتهام الأنواع المتعددة من الطعام وحلوى العيد المحتوية على كميات كبيرة من الدهون والسكريات، مشدداً على ضرورة التدرج في تهيئة المعدة على استقبال الطعام.

وأضاف أنه يفضل البدء بكميات قليلة من الطعام وتصغير حجم الوجبات لتجنب إرباك الجهاز الهضمي وإتاحة الفرصة لعملية هضم مريحة وكاملة، ومن المهم استغلال فرصة الصيام لوضع برنامج غذائي بوجبات محددة، وتنظيم مواعيد تناولها، وتجنب الاستمرار في تناول الطعام طوال اليوم، كي تتاح للجهاز الهضمي فرصة القيام بوظائفه من دون أعباء زائدة.

حلويات العيد

وشدد على ضرورة عدم الإفراط في تناول الحلويات والمشروبات الغازية، ويفضل تناول حبة فاكهة غير حمضية أو كوب من العصير بدلاً من تناول هذه الحلويات أو المشروبات الغازية، فيما يجب الامتناع عن التدخين أو شرب الشاي أو القهوة أو المشروبات التي تحتوي على نسبة عالية من الكافيين على معدة خاوية.

وقالت الدكتورة مريم شاكر، استشارية طب الأسرة في مركز المحيصنة الصحي إن التلبكات المعوية تعتبر من أكثر الحالات المرضية التي تتعامل معها أقسام الطوارئ خلال فترة العيد، والتي غالباً ما تأتي نتيجة لتناول أطعمة متنوعة وعديدة وبكميات كبيرة لا تتناسب مع بعضها، والتقليل من شرب القهوة والشاي والمشروبات الغازية، لأنها تؤثر على معدة الإنسان، مشيرة إلى أن تناول كميات كبيرة من اللحوم وبعض الحلويات يؤدي إلى عسر في الهضم.