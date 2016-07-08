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السيطرة على حريق بسيط جداً ومحدود في فندق العنوان بدبي

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السيطرة على حريق بسيط جداً ومحدود في فندق العنوان بدبي السيطرة على حريق بسيط جداً ومحدود في فندق العنوان بدبي

سيطرت فرق الدفاع المدني في دبي على حريق «بسيط جداً» ومحدود في فندق العنوان بدبي خلال وقت قياسي دون أي إصابات.

وقال المقدم خبير علي المطوع مدير العمليات بإدارة الدفاع المدني: «إن سبب الحريق تماس كهربائي فوق السقف المستعار بإحدى الشقق في الطابق الـ 26 وتمت السيطرة عليه بسرعة وفي زمن قياسي». وأشاد المطوع بحرفية المسؤولين عن الأمن والسلامة في الفندق وسرعة إخلائهم سكان الطابق الـ 26.

وبحسب الدفاع المدني في دبي، فإن المعلومات الأولية تشير إلى أن الحريق اندلع قرابة الساعة التاسعة والثلث مساء، حيث نجحت الفرق المختصة في إخماد اللهب في وقت قياسي، وتمكنت من منع امتداده إلى الغرف المجاورة وعاد الوضع طبيعياً في وقت قياسي.

 وسارعت الفرق إلى إخلاء الفندق بشكل جزئي، كإجراء وقائي تحسباً لحدوث أي مكروه لا قدر الله، ولم يدم بقاء النزلاء خارج غرفهم سوى دقائق، قبل أن تتم إعادتهم إليها بإيعاز من الدفاع المدني وإدارة الفندق التي طمأنت الجميع بخصوص هذا الحادث البسيط. وأكد المكتب الإعلامي لحكومة دبي عبر حسابه في تويتر «أن الوضع عاد إلى طبيعته بعد السيطرة على الحريق الذي وصفه بالبسيط والمحدود».

وأضاف أن أنظمة السلامة في فندق العنوان عملت بكفاءة خلال التعامل مع الحريق البسيط.

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