إطلاق «عيّد ويانا» في قصر متحف العين

نظمت هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة مجموعة من الأنشطة والفعاليات الثقافية والتراثية في فناء متحف قصر العين، خلال فترة عطلة عيد الفطر ضمن حملة «عيّد ويانا» في متحف قصر العين.

وأكدت شما النيادي، من فريق البرامج المجتمعية في متحف قصر العين، أن هذه الفعاليات تهدف إلى إثراء الأجواء الاحتفالية خلال عطلة العيد والسعي لتعريف الزوّار بالعادات والتقاليد الاجتماعية المرتبطة بهذه المناسبة، التي توارثها الأبناء عن الآباء والأجداد.

وأضافت أن دولة الإمارات وعبر مكوناتها التاريخية الأصيلة، غنية بالعادات والتقاليد والموروث الشعبي الذي يحرص الآباء على تكريسه وتجسديه في المناسبات، من خلال الحرص على الخروج المبكر لصلاة العيد وتبادل التهاني والتبريكات بين أفراد الأسرة والمجتمع، والتزاور الأسري بين الأقرباء، مما يوطد العلاقات الأسرية، حيث تحرص الأسرة الإماراتية على الاحتفال بهذه المناسبة من خلال ممارسة تقاليدها المجتمعية المتوارثة.

لحمة مجتمعية

وأشارت إلى أن متحف قصر العين وبما يمثله من صرح وتجمّع للتراث الوطني يحرص على أن يكون جزءا من هذه الفعاليات، من خلال السعي إلى تعزيز الروح الوطنية وتوطيد اللحمة المجتمعية بين الأفراد، عبر منحهم الفرصة للمشاركة في المسابقات التراثية والأنشطة العائلية، على أنغام الأهازيج الشعبية حيث يمثل فن العيّالة أحد الفنون الشعبية الأصلية المدرجة باسم الدولة في منظمة اليونسكو للتراث المعنوي الإنساني، وستقام خلال العيد ورش فنية تتمثل في الاستوديو التراثي، الذي تمنح ممن خلاله الفرصة للزوار بأخذ الصور التذكارية بالملابس الوطنية والتراثية.