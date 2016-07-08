أخبار عاجلة

مساء الأنوار: قرار وطني من اتحاد الكرة رداً على حادث تفجير كنيستي الإسكندرية وطنطا -
مساء الأنوار: تعليق عماد النحاس وبعض لاعبي وادي دجلة علي حادث تفجير كنيستي الإسكندرية وطنطا -
مساء الأنوار: لقاء خاص مع م. نجيب ساويرس علي هامش تفجير كنيستي الإسكندرية وطنطا -
لبنان تستنكر تفجيرين استهدفا كنيستين في مصر -
«شيفروليه» تكشف عن أقوى سياراتها للدفع الرباعي -
حظك اليوم برج الدلو الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
مساء dmc - د/ عماد جاد: هناك من يبرر للإرهابي جريمته .. لا أحد يبرر القتل -
أصالة تعلن تبرعها لضحايا تفجيرات طنطا والإسكندرية -
بالفيديو والصور.. جنازة شعبية بالبحيرة لشهيد الشرطة في تفجير "المرقسية" -
محافظ الغربية: حادث "مار جرجس" لن ينجح فى إيقاف مسيرة البلاد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

تقرير سعودي – الاتحاد يفاوض كهربا

Google+ Print
تقرير سعودي – الاتحاد يفاوض كهربا تقرير سعودي – الاتحاد يفاوض كهربا

كشف تقرير سعودي عن دخول نادي اتحاد جدة في مفاوضات مع محمود عبد المنعم "كهربا" من أجل ضم اللاعب في صفوف الفريق خلال سوق الانتقالات الحالية.

وأشارت إذاعة UFM وعلى حسب مصادرها الخاصة سعي نادي الاتحاد لضم كهربا من الزمالك.

إلى جانب التفاوض أيضا مع صانع ألعاب برازيلي مع كهربا وذلك لإغلاق ملف المحترفين الأجانب في الموسم الجديد حسبما أكد التقرير السعودي.

وأنهى اتحاد جدة السعودي الدوري في المركز الثالث خلف البطل الأهلي والوصيف الهلال.

وسجل كهربا 11 هدفا وصنع 5 خلال 28 مباراة له هذا الموسم بقميص الزمالك في الدوري.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

مواضيع متعلقة
الأخبار - الكويت والسعودية والبحرين والأردن والعراق والإمارات يدينون التفجيرات الإرهابية

الأخبار - الكويت والسعودية والبحرين والأردن والعراق والإمارات يدينون التفجيرات الإرهابية

إهدار 8 ملايين وجبة يوميًا في السعودية

إهدار 8 ملايين وجبة يوميًا في السعودية

وفاة معتمر بمطار القاهرة قبل سفره إلى السعودية

وفاة معتمر بمطار القاهرة قبل سفره إلى السعودية

مدارس كبرى بالسعودية تطلب معلمين ومعلمات فى كافة التخصصات وتحدد الشروط والأوراق المطلوبة

مدارس كبرى بالسعودية تطلب معلمين ومعلمات فى كافة التخصصات وتحدد الشروط والأوراق المطلوبة