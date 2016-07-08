تقرير سعودي – الاتحاد يفاوض كهربا

كشف تقرير سعودي عن دخول نادي اتحاد جدة في مفاوضات مع محمود عبد المنعم "كهربا" من أجل ضم اللاعب في صفوف الفريق خلال سوق الانتقالات الحالية.

وأشارت إذاعة UFM السعودية وعلى حسب مصادرها الخاصة سعي نادي الاتحاد لضم كهربا من الزمالك.

إلى جانب التفاوض أيضا مع صانع ألعاب برازيلي مع كهربا وذلك لإغلاق ملف المحترفين الأجانب في الموسم الجديد حسبما أكد التقرير السعودي.

وأنهى اتحاد جدة السعودي الدوري في المركز الثالث خلف البطل الأهلي والوصيف الهلال.

وسجل كهربا 11 هدفا وصنع 5 خلال 28 مباراة له هذا الموسم بقميص الزمالك في الدوري.