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مصدر: وفاة ضابط شرطة و خطيبته داخل سيارته بجسر السويس

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مصدر: وفاة ضابط شرطة و خطيبته داخل سيارته بجسر السويس مصدر: وفاة ضابط شرطة و خطيبته داخل سيارته بجسر السويس
أكدت مصادر مطلعة، وفاة ضابط شرطة و خطيبته داخل سيارتهما فى منطقة جسر السويس، و ذلك بعد أن وجدهما سايس الجراج متوفين داخل السيارة .

و أشارت المصادر إلى أن الضابط "ضياء أ " برتبة ملازم أول خريج دفعة 2015 و التحق بالعمل بالأمن العام التابع لقسم شرطة حدائق القبة، حيث كان متواجد داخل الجراج بصحبته خطيبته، و عندما قام السايس بالنداء عليه، لم يرد، مما دفع السايس إلى تفقدهما، واستعان ببعض الأشخاص و تم كسر زجاج السيارة ليجدهما متوفين.

وأضاف المصادر أنه تم تحرير محضر بالواقعة، و نقل الجثتين إلى المستشفي، و لم يتبين حتى الآن سبب الوفاة.


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