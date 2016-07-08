المرور: حواجز حديدية لمنع وقوع الحوادث بمحيط أعمال كوبرى المريوطية

انتشرت الخدمات المرورية لمرور الجيزة برئاسة اللواء مجدى إسماعيل، مدير المرور وتم وضع سدادات حديدية وعلامات إرشادية بمحيط أعمال تنفيذ كوبرى المريوطية، كأحد أجزاء المرحلة الأولى لمشروع محور روض الفرج من عمل التحويلات المرورية اللازمة مع مراقبة منطقة الأعمال بكاميرات مراقبة للعمل، على متابعة حركة السيارات ورصد أى معوقات مرورية.

وأكد مصدر أمنى أنه تم وضع العلامات الإرشادية اللازمة والحواجز الحديدية بمحيط منطقة الأعمال بمعرفة إدارة التخطيط بقيادة العقيد وائل طاهر مدير الإدارة، لمنع وقوع أى حوادث، وإرشاد المواطنين لحين الانتهاء من تلك الأعمال خلال الفترة المحددة لها.

يذكر أن القوات المسلحة تنشئ عدة مراكز خدمية على شبكة المشروعات القومية للطرق؛ التى تضم محور روض الفرج الجديد، وهو طريق حر يربط منطقة شبرا وروض الفرج وميدان الخلفاوى - مرورًا بجزيرة الوراق والطريق الدائرى - بطريق القاهرة الإسكندرية الصحراوى ومدينتى الشيخ زايد والسادس من أكتوبر، ثم يمتد إلى الدائرى الإقليمى وطريق منخفض القطارة.

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