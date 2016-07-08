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«إدلع ياكبير» أول تعاون شعبي بين الليثي والشاعر السيد علي

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«إدلع ياكبير» أول تعاون شعبي بين الليثي والشاعر السيد علي «إدلع ياكبير» أول تعاون شعبي بين الليثي والشاعر السيد علي

الشاعر الغنائي السيد علي

كتب: هاني صابر

يدخل الشاعر الغنائي السيد علي، عالم الأغنيه الشعبية، لأول مرة، بعد عدة أغاني رومانسية ناجحه مع كبار المطربين بالوطن العربي ومنها “بحبك بكل اللهجات” و”نرجع تانى” لنجم الجيل تامر حسنى و”قصة حب” للنجم سامو زين وكنزي مرسلي، و”سنة سعيدة” للمطربة اللبنانية دوللى شاهين و”كلاكيت” للمطرب مدحت صالح ، ليعبر عن نفسه بالشعبى مع مطرب الأغنية الشعبية حمادة الليثى بأغنية”إدلع يا كبير” .

وطرح المطرب الشعبي حماده الليثي، كليب “إدلع يا كبير”، الذي كتب كلماتها الشاعر السيد علي، ولحنها بينو وتوزيع موسيقى طارق عبد الجابر، بالتزامن مع عيد الفطر المبارك، والتي لاقت نجاحًا جيدًا من الساعات الأولي عقب نزولها.

وتعد هذه الأغنية هي التعاون الأول بين المطرب الشعبي حماده الليثي والشاعر الغنائي السيد علي، بعد حالة التألق التي يعيشها الشاعر السيدعلى مع كبارالنجوم وأبناء جيله.

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