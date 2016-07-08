انتبهوا.. شرب الشاى أو القهوة أكثر من 5 مرات يوميا "إدمان"

كشف تقرير نشره الموقع الهندى "بولد سكاى" أن الشاى والقهوة من المشروبات التى يتم إدمانها ويتفاعل معها الجسم، لكن إذا كنت تشرب الشاى أو القهوة ثلاثة أكواب يوميا يجب أن لا تقلق حول كونها ضارة للجسم، ففى الواقع، ثبت أنها مفيدة للجسم، ويمكن أن تضر الجسم عندما يصبح الشخص مدمنا ويستهلك أكثر من خمسة أكواب سواء من الشاى والقهوة يوميا.

وحسب التقرير، فالكافيين فى القهوة يمكن أن يسمى مخدرات لأنه منشط، كما أن نشاط الكافيين يؤثر على الجهاز العصبى ويجعل الأشخاص يشعرون بالنشاط والتعب أقل، وأيضا تحسين الأداء وطريقة العمل والتركيز، ومن المعروف أيضا عنه تحسين التمثيل الغذائى وإرخاء العضلات، ومنع الصداع النصفى، كما يمكن أيضا استخدام الشاى والقهوة فى علاج الربو، نظراً لأنهما يعملان على تمدد الشعب الهوائية.

وقال التقرير: "إذا كنت تستهلك كميات كبيرة من الشاى أو القهوة يوميا، فذلك يعد ادمانا ويجب أن تدرك الآثار الضارة على الجسم"، وهى زيادة إنتاج البول وتغيير فى معدل ضربات القلب وارتفاع مستوى ضغط الدم، مضيفا أن شرب كميات من الشاى أو القهوة يمكن أن تؤدى إلى ظهور أعراض الانسحاب عند الأشخاص الذين يشربون بشكل منتظم وتتطور اعتماد على الكافيين، ويبدأ الجسم ما يسعون إليه لتعويض حرمان الجسم منها وقد يؤدى الانسحاب إلى الصداع الشديد، والتعب وتعكر المزاج.

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