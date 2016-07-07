أخبار عاجلة

مساء الأنوار: قرار وطني من اتحاد الكرة رداً على حادث تفجير كنيستي الإسكندرية وطنطا -
مساء الأنوار: تعليق عماد النحاس وبعض لاعبي وادي دجلة علي حادث تفجير كنيستي الإسكندرية وطنطا -
مساء الأنوار: لقاء خاص مع م. نجيب ساويرس علي هامش تفجير كنيستي الإسكندرية وطنطا -
لبنان تستنكر تفجيرين استهدفا كنيستين في مصر -
«شيفروليه» تكشف عن أقوى سياراتها للدفع الرباعي -
حظك اليوم برج الدلو الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
مساء dmc - د/ عماد جاد: هناك من يبرر للإرهابي جريمته .. لا أحد يبرر القتل -
أصالة تعلن تبرعها لضحايا تفجيرات طنطا والإسكندرية -
بالفيديو والصور.. جنازة شعبية بالبحيرة لشهيد الشرطة في تفجير "المرقسية" -
محافظ الغربية: حادث "مار جرجس" لن ينجح فى إيقاف مسيرة البلاد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

عنقود عنب يباع بأكثر من 10 ألاف دولار في اليابان

Google+ Print
عنقود عنب يباع بأكثر من 10 ألاف دولار في اليابان عنقود عنب يباع بأكثر من 10 ألاف دولار في اليابان

عنقود عنب من نوع “روبي رومان” الذي تصل حباته الى حجم كرة الطاولة

في أول مزاد على الفاكهة يقام في اليابان هذا الموسم، دفع رجل من غرب اليابان 10900 دولار ثمنًا لعنقود عنب من نوع “روبي رومان” يحتوي على 30 حبة يبلغ حجم الواحدة منها كحجم كرة الطاولة.

وبحسب فرانس برس فقد قال المشتري “تاكامارو كونيشي” “سنعرض العنقود في متجرنا قبل أن يتذوقه زبائننا”.

وليس من النادر أن تباع فاكهة استثنائية بأسعار باهظة جدًا لأشخاص يسعون إلى تحقيق سمعة أو تجار يريدون الترويج لمتجرهم.

وتنظم التعاونيات الزراعية عمليات بيع كهذه تحظى بتغطية إعلامية واسعة، من أجل لفت انتباه المستهلكين.

وبيعت بطيخة العام الماضي بسعر 350 ألف ين “3500 دولار” فضلًا عن شمامتين “يوباري”، وهي الفاكهة الأفخر في اليابان، بسعر 1.5 مليون ين، أي حوالى 15 الف دولار.

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا