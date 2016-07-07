عنقود عنب يباع بأكثر من 10 ألاف دولار في اليابان

في أول مزاد على الفاكهة يقام في اليابان هذا الموسم، دفع رجل من غرب اليابان 10900 دولار ثمنًا لعنقود عنب من نوع “روبي رومان” يحتوي على 30 حبة يبلغ حجم الواحدة منها كحجم كرة الطاولة.

وبحسب فرانس برس فقد قال المشتري “تاكامارو كونيشي” “سنعرض العنقود في متجرنا قبل أن يتذوقه زبائننا”.

وليس من النادر أن تباع فاكهة استثنائية بأسعار باهظة جدًا لأشخاص يسعون إلى تحقيق سمعة أو تجار يريدون الترويج لمتجرهم.

وتنظم التعاونيات الزراعية عمليات بيع كهذه تحظى بتغطية إعلامية واسعة، من أجل لفت انتباه المستهلكين.

وبيعت بطيخة العام الماضي بسعر 350 ألف ين “3500 دولار” فضلًا عن شمامتين “يوباري”، وهي الفاكهة الأفخر في اليابان، بسعر 1.5 مليون ين، أي حوالى 15 الف دولار.