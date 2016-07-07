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بعد الإعلان إيراداتها..جدل حول مسرحية «أهلا رمضان»

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بعد الإعلان إيراداتها..جدل حول مسرحية «أهلا رمضان» بعد الإعلان إيراداتها..جدل حول مسرحية «أهلا رمضان»

محمد رمضان

كتب: هاني صابر

سادت حالة من الجدل ، داخل الوسط الصحفي، حول إيرادات مسرحية “أهلا رمضان”،للنجم محمد رمضان ، والتي يتم عرضها علي مسرح الهرم .

جاء هذا الجدل، بعد إصدار منتج المسرحية عماد زيادة، بيانًا صحفيًا للمواقع الاخبارية، بأن المسرح كامل العدد في أول أيام عيد الفطر، وأن المسرحية حققت ايرادات وصلت الي 210 ألف جنيه.

واعتبر البعض، أن هذه الايرادات وهمية وليست صحيحة، وأنها مزايدة علي الواقع وتغفيل الحقيقة عن الجمهور لمعرفة الايرادات الحقيقية ، وأن المنتج لجأ الي محاولة الدعاية باللعب علي الايرادات لجذب الجمهور لمشاهدة المسرحية.

مسرحية”أهلا رمضان”،بطولة محمد رمضان وروجينا وحسام داغر ومحمد حسني وهنا الزاهد ومن تأليف وليد يوسف ومن إخراج خالد جلال.

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