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مساعد وزير الخارجية الأسبق: التصعيد الإيطالي ضد مصر يتخذ صبغة تجارية

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مساعد وزير الخارجية الأسبق: التصعيد الإيطالي ضد مصر يتخذ صبغة تجارية مساعد وزير الخارجية الأسبق: التصعيد الإيطالي ضد مصر يتخذ صبغة تجارية

مساعد وزير الخارجية الأسبق السفير محمد حجازي

قال مساعد وزير الخارجية الأسبق السفير محمد حجازي، إن رد الخارجية المصرية على قرار البرلمان الإيطالى بوقف توريد قطع غيار الطائرات لمصر، دبلوماسي واحترافي، لكونه حمل رسائل عديدة، مضيفًا أنه من الممكن احتواء الأزمة في أسرع وقت ممكن.

وأضاف حجازي خلال لقائه ببرنامج “ساعة من ”، المذاع على قناة “الغد” ، مع الإعلامي خالد عاشور، أن التصعيد الإيطالي ضد مصر بسبب قضية الطالب المقتول ريجيني، يتخذ صبغة تجارية، ودلالة خطيرة، لأن روما الشريك الاقتصادي والتجاري الأول لمصر في الاتحاد الأوروبي.

وأوضح حجازي أن وقف قطع غيار الطيارات العسكرية لمصر ربما يؤثر على أداوات مقاومة الإرهاب، لافتًا إلى أن نائب رئيس مجلس الشيوخ الإيطالي أدان قرار برلمانه، ولم يوافق عليه.

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